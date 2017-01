Nvidia Shield: Η πρώτη 4K Android TV κονσόλα με δυνατότητα streaming παιχνιδιών [Video]

Η Nvidia χρησιμοποιεί για ακόμα μία φορά την ονομασία Shield σε κάποιο από τα προϊόντα της, αλλά αυτή τη φορά εντυπωσιάζει περισσότερο από ποτέ. Το νέο Nvidia Shield παρουσιάστηκε στο GDC 2015 και αυτή τη φορά είναι ένα Android TV set-top box με δυνατότητες παιχνιδοκονσόλας μέσω της νεοσύστατης υπηρεσίας streaming Nvidia Grid!

Η κατασκευή του είναι μινιμαλιστική και ελαφριά (μοιάζει με tablet) και συνοδεύεται από δύο διαφορετικού τύπου τηλεχειριστήρια. Το ένα είναι σχεδιασμένο για gaming και θυμίζει αρκετά τα κλασικά τηλεχειριστήρια των Xbox One, PS4, ενώ το δεύτερο (Remote Shield) προορίζεται για χρήση της συσκευής ως Android TV set-top box και διαθέτει μικρόφωνο για αναγνώριση φωνητικών εντολών. Πάντως, το Nvidia Shield υποστηρίζει έως και 4 τηλεχειριστήρια ταυτόχρονα που συνδέονται μέσω WiFi Direct.

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες του, η εταιρεία έχει τοποθετήσει τον πανίσχυρο επεξεργαστή Nvidia Tegra X1 με αποτέλεσμα να προσφέρει 2 φορές μεγαλύτερη απόδοση από το Xbox 360 και 35 φορές μεγαλύτερη απόδοση από το Apple TV.

Tο Nvidia Shield θα κυκλοφορήσει τον Μάιο σε τιμή $199 και θα περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο, καθώς και πρόσβαση στην νέα streaming υπηρεσία gaming Nvidia Grid. Η τελευταία θα περιλαμβάνει τους πιο πρόσφατους τίτλους video games και θα είναι διαθέσιμη σε δύο τύπους συνδρομών: έναν premium για streaming σε ποιότητα 1080p/60fps και έναν δωρεάν για ποιότητα 720p/30fps. Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπηρεσία υποστηρίζεται παγκοσμίως από τους υπερυπολογιστές της και το Amazon Web Services, οπότε χρειάζεται μια σχετικά ικανοποιητική σύνδεση στο Internet για να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Τέλος, με το λανσάρισμα της κονσόλας θα είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από 50 τίτλοι παιχνιδιών (ανεξάρτητα από την υπηρεσία Grid) όπως Portal, Star Wars: Knights of the Old Republic, Crisis 3, Half-Life 2: Episode 1, Borderlands: The Presequel, Doom 3: BFG Edition, The Talos Principle και Metal Gear Solid: Revengeance.

Nvidia Shield

Επεξεργαστής NVIDIA Tegra X1

Επεξεργαστής γραφικών 256-core Maxwell GPU

Μνήμη RAM 3GB

Αποθηκευτικός χώρος 16GB (επέκταση με microSD έως 128GB)

dual-band WiFi 802.11ac 2×2 MIMO (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.1 LE, Gigabit Ethernet, IR

2x USB 3.0, microUSB 2.0, HDMI 2.0

4K Ultra HD Ready, 4K playback έως 60fps (VP9, H.265, H.264)

Υποστήριξη ήχου 7.1 / 5.1 Surround Sound μέσω HDMI

Διαστάσεις 210 x 130 x 25mm

[PR]