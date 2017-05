PS3: Τέλος στην παραγωγή της κονσόλας μετά από 11 χρόνια

Όπως κάθε άλλη φορά, έτσι και τώρα η Sony σταματά την παραγωγή του PS3 κάνοντας την αρχή από την Ιαπωνία και μέσα στους επόμενους μήνες θα τη σταματήσει και στον υπόλοιπο κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία έχει ανακοινώσει πριν λίγο καιρό ότι θα σταματήσει και η υποστήριξη της υπηρεσίας PS Now, άρα οι κάτοχοι των παιχνιδοκονσολών PS3 δεν θα έχουν πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο και στα δωρεάν παιχνίδια που μοιράζονται από την συνδρομή PlayStation Plus.

This entry was posted in Sony . Bookmark the permalink