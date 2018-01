Σημαντικές διακρίσεις για τη Samsung με τα βραβεία “Smart Home Technology” και “Best of Kitchen” στη CES 2018

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κέρδισε δύο βραβεία KBIS 2018 , το βραβείο « Smart Home Technology » για το νέο Front Load Washer με QuickDrive καθώς και το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία « Best of Kitchen » για το FlexWash + FlexDry , που απονεμήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης Kitchen and Bath Industry Show (KBIS). Το κορυφαίο πρόγραμμα βραβεύσεων της βιομηχανίας κουζίνας και μπάνιου αναδεικνύει τα καλύτερα νέα προϊόντα που ωθούν τα όρια στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και την καινοτομία. Οι νικητές επιλέγονται με βάση την καινοτομία, την αισθητική και τη λειτουργικότητα.

