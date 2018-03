Η Samsung Electronics Hellas παρουσιάζει τη σειρά 2018 QLED TV

Σχεδιαστικά πανέμορφες, οι νέες τηλεοράσεις ταιριάζουν τέλεια σε οποιοδήποτε χώρο, χάρη στο καλώδιο One Invisible Connection και τη λειτουργία Αmbient mode. Πιο συγκεκριμένα, με το One Invisible Connection, δεδομένα και ρεύμα συγχωνεύονται σε ένα σχεδόν αόρατο καλώδιο, αφήνοντας τον χώρο κάτω από την τηλεόραση ελεύθερο από καλώδια άλλων συνδεδεμένων συσκευών, όπως blu-ray και παιχνιδομηχανές. Όλες οι συσκευές συνδέονται στο One Connect Box, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί από 5 έως και 15 μέτρα μακρυά από την τηλεόραση και ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Επιπλέον, η λειτουργία Ambient mode μπορεί να μιμείται το μοτίβο του τοίχου στον οποίο εφάπτεται η τηλεόραση. Αυτό δημιουργεί ένα εκπληκτικό οπτικό εφέ, που κάνει την τηλεόραση να μην ξεχωρίζει από τον τοίχο. Η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες καθ’ όλη την ημέρα – ακόμη και όταν δεν παρακολουθεί κάποιος συγκεκριμένο περιεχόμενο στην τηλεόραση – όπως τίτλους ειδήσεων ή ενημερώσεις για την κυκλοφορία και τον καιρό ή μπορεί να προβάλλει αγαπημένες φωτογραφίες.

