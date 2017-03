Samsung Gear 360º: Η νέα κάμερα με δυνατότητα λήψης video 4K και 360°

Galaxy S8, Galaxy S8+, S7, S7 edge, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017), A7 (2017) *Android 5.0 ή μεταγενέστερο, iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, *iOS 10.0 ή μεταγενέστερο, Windows, macOS.

Η Gear 360 είναι συμβατή με μια γκάμα αξεσουάρ και βάσεων τρίτων. Η τελευταία έκδοση της Gear 360 είναι συμβατή με τις flagship συσκευές της Samsung, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy S8 και Galaxy S8+ που μόλις κυκλοφόρησαν, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A5 (2017) και Galaxy A7 (2017). Η Gear 360 προσφέρει, επίσης, συμβατότητα με iOS συσκευές, όπως iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus και iPhone SE, καθώς και Windows και Mac υπολογιστές.

