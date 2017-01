Samsung Wind-Free: Το καινοτόμο κλιματιστικό της εταιρείας παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη

* Ο οργανισμός “American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers” ορίζει ως “Still Air”, τα ρεύματα αέρα σε ταχύτητες κάτω των 0.15m/s που δεν έχουν παρουσία κρύων ρευμάτων. ** Δοκιμάστηκε σε AR07M5170HA, με βάση τη συσσωρευμένη κατανάλωση ενέργειας σε Fast Cooling Mode σε σύγκριση με το Wind-FreeTM Mode. Συγκρινόμενο με το Normal Cooling Mode, το Wind-FreeTM Cooling Mode καταναλώνει 55% λιγότερη ενέργεια.

This entry was posted in Samsung and tagged CES 2017 . Bookmark the permalink