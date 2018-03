Sony PlayStation Plus: Δωρεάν το Bloodborne για τον Μάρτιο και έκπτωση 25% στην αγορά 12μηνης συνδρομής! [Video]

Η Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ανακοίνωσε ότι όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ήδη ενεργών μελών του PlayStation Plus , έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 12μηνη συνδρομή στο PlayStation Plus με έκπτωση 25%.

