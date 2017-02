SpaceX: Πρώτη επιτυχημένη προσγείωση επαναχρησιμοποιημένου πυραύλου σε πλατφόρμα στη θάλασσα [Videos]

Τον περασμένο Δεκέμβριο η SpaceX του Elon Musk κατάφερε να προσγειώσει με επιτυχία τον επαναχρησιμοποιούμενο προωθητικό πύραυλο Falcon 9 και έκτοτε προσπαθούσε να επαναλάβει την ίδια επιτυχία, αλλά αυτή τη φορά επάνω σε πλατφόρμα που βρίσκεται στη θάλασσα. Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, η SpaceX πραγματοποίησε επιτυχημένη προσγείωση και αποδεικνύει ότι πλέον μπορεί να τα καταφέρει σε ξηρά και θάλασσα, κάτι που μεταφράζεται σε τεράστια εξοικονόμηση πόρων για να γίνει μελλοντικά πιο προσιτό το ταξίδι στο Διάστημα.

Η προσγείωση στη θάλασσα είναι σημαντικά πιο κρίσιμη, καθώς η εταιρεία υπολογίζει ότι μόλις το 1/3 των πυραύλων θα επιστρέφουν στην ξηρά και όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται στη θάλασσα. Προφανώς, η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού τα drone-πλοία είναι μικρότερα και επιπλέουν στο νερό, ωστόσο, εξοικονομούνται περισσότερα καύσιμα για την προσγείωση του πυραύλου.

Για την προσγείωση στην ξηρά απαιτούνται υπολογισμοί και διορθώσεις της παραβολικής τροχιάς του πυραύλου έτσι ώστε να φτάσει σε συγκεκριμένο σταθερό σημείο. Αυτές οι διορθώσεις απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων. Αντίθετα, στη θάλασσα μπορεί να γίνει υπολογισμός της βέλτιστης θέσης για να τοποθετηθεί ή να μετακινηθεί το drone-πλοίο έτσι ώστε να “συναντήσει” τον πύραυλο χωρίς να γίνουν διορθώσεις στην τροχιά του.

Να σημειωθεί ότι ο προωθητικός πύραυλος Falcon 9 στοιχίζει περίπου $60 εκατ. για την κατασκευή και μόλις $200.000 για πλήρη τροφοδότηση με καύσιμα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ξανά.

