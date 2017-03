Η SpaceX και ο Elon Musk άνοιξαν σήμερα οριστικά τον δρόμο για προσιτά ταξίδια στο Διάστημα [Video]

Μια νέα εποχή ξημερώνει για την Ανθρωπότητα και την προσπάθεια της να ταξιδέψει στο Διάστημα με μεγαλύτερη ευκολία μειώνοντας δραματικά το κόστος, καθώς η SpaceX του Elon Musk ολοκλήρωσε με επιτυχία σήμερα τα ξημερώματα την πρώτη αποστολή δορυφόρου με μεταχειρισμένο προωθητικό πύραυλο Falcon 9, τον οποίο κατάφεραν εκ νέου να προσεδαφίσουν για να χρησιμοποιηθεί και πάλι σε άλλη αποστολή!

Όπως δήλωσε ο CEO της SpaceX, Elon Musk,

Το βασικό κομμάτι του πυραύλου Falcon 9 είχε χρησιμοποιηθεί πέρυσι για την τροφοδοσία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) και έπειτα επανεδαφίστηκε με επιτυχία σε drone πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό. Αυτό το βασικό μέρος που επιστρέφει αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού κόστους μιας εκτόξευσης πυραύλου, επομένως, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το επίτευγμα για τη μείωση του κόστους.

Falcon 9 first stage has landed on Of Course I Still Love You — world’s first reflight of an orbital class rocket.

