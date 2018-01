Spotify: Η μουσική υπηρεσία αντιμέτωπη με αγωγή ύψους $1.6 δισ. από την Wixen Music Publishing

Το “Free Falling” του Tom Petty, το “Calm Like A Bomb” των Rage Against the Machine και περισσότερα από 10.000 άλλα τραγούδια αναφέρονται στην αγωγή. Η Wixen ζητά αποζημίωση ύψους 150.000 δολαρίων ανά τραγούδι , το μέγιστο δυνατό χρηματικό ποσό βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α.

This entry was posted in Misc Spotify . Bookmark the permalink