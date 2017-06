Star Wars Battlefront 2: Θα καλύπτει όλο τον κόσμο από τα 40 χρόνια ιστορίας του Star Wars! [Videos]

Σε ό,τι αφορά το single player mode, η ιστορία λαμβάνει χώρα στην περίοδο των 30 ετών που μεσολαβεί μεταξύ του Return of the Jedi και του The Force Awakens και θα μας βάζει στον ρόλο μιας αξιωματικού της Αυτοκρατορίας, η οποία προσπαθεί να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Αυτοκράτορα και του Darth Vader.

