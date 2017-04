Who Deleted Me: Δωρεάν εφαρμογή σου δείχνει ποιος σε διέγραψε από φίλο του στο Facebook

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο χρήστης καλείται να συνδέσει τον λογαριασμό Facebook για να εμφανιστεί ο αριθμός των φίλων του. Επιλέγοντας “View Friend List” θα του μεταφερθεί σε ένα άλλο μενού με διάφορες λίστες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα New, Deleted You, You Deleted, Deactivated και Current.

Πρόκειται για την εφαρμογή “Who Deleted Me on Facebook” του προγραμματιστή Anthony Kuske, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές Android [ Google Play Link ], iOS [ iTunes Link ] και ως extension για τον Chrome browser [ Chrome Store Link ].

