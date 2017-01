Xiaomi Mi 5S: Η mid-season ναυαρχίδα που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, αλλά…[Review]

Στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη, η Xiaomi προχώρησε στα αποκαλυπτήρια των Mi 5S / Mi 5S Plus σε μια προσπάθεια να προσφέρει άμεσα ανταγωνιστές για τα iPhone 7 / 7 Plus, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν περάσει ούτε 6 μήνες από την κυκλοφορία του εξαιρετικού Xiaomi Mi 5 . Η απόφαση της ήταν λογική ως ένα βαθμό, καθώς το Mi 5S Plus διαθέτει διπλή κάμερα στο πίσω μέρος, αλλά για το Xiaomi Mi 5S δεν φαίνεται ότι υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να κυκλοφορήσει τόσο σύντομα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μια αξιόλογη high-end πρόταση σε πολύ προσιτή τιμή.

