Huawei P10 / P10 Lite: Ημέρες παρέα με τον βασιλιά της φωτογραφίας και το υποψήφιο best seller [Review]

Φυσικά, προσφέρεται η λειτουργία ξεκλειδώματος μέσω του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος έχει μεταφερθεί στην πρόσοψη και υποστηρίζει έως και 5 διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. Εδώ έχουμε και μια νέα καινοτομία για τα Huawei P10 / P10 Plus, καθώς ο χρήστης μπορεί να εκμεταλλευτεί τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να εκτελεί τις λειτουργίες πλοήγησης. Με πάτημα του κεντρικού home button ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική οθόνη, με παρατεταμένο κράτημα ενεργοποιεί τη λειτουργία Google Now on Tap, το σύρσιμο του δακτύλου αριστερά είναι το Back και το σύρσιμο δεξιά είναι το Recent Apps. Απαιτείται λίγος χρόνος για να το συνηθίσει κανείς, αλλά όσοι δεν βολεύεστε μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα κλασικά navigation buttons του Android OS για να εμφανίζονται στην οθόνη.

