Samsung: Κέρδισε περισσότερα από 120 βραβεία καινοτομίας στην CES 2017

[Δ.Τ.]

Περισσότερα από 120 βραβεία κέρδισε η Samsung στη CES 2017. Η εταιρεία συνεχίζει να διακρίνεται σε κατηγορίες που αφορούν στην οικιακή ψυχαγωγία, τις οικιακές και φορητές συσκευές. Η Samsung έχει την τιμή να διακρίνεται στη CES μαζί με άλλες καινοτόμες εταιρείες και τεχνολογίες επόμενης γενιάς, που διαμορφώνουν το μέλλον της καθημερινής ζωής.

Ανάμεσα στις σημαντικές διακρίσεις της Samsung στη CES 2017 συμπεριλαμβάνονται 34 Βραβεία Καινοτομίας, μεταξύ των οποίων και το βραβείο “Best of Innovation” στην κατηγορία video display. Επίσης η Samsung διακρίθηκε με πολλά βραβεία από τα Μέσα και τη βιομηχανία, τα οποία επιλέχθηκαν από οργανισμούς, που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, ανάμεσα σε 3.880 εταιρείες – εκθέτες.

Όπως δήλωσε ο Gregory Lee, Πρόεδρος και CEO στη Samsung Electronics Βορείου Αμερικής,

“Καθώς η CES γιορτάζει την 50η επέτειό της, είναι εκπληκτικό που βλέπουμε την πρόοδό μας ως βιομηχανία. Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από μία σειρά μοναδικών εξελίξεων στον τομέα της κατασκευής και του σχεδιασμού των προϊόντων. Έχουμε την τιμή να αναγνωριζόμαστε κάθε χρόνο από τη CTA και τη βιομηχανία για τα καινοτόμα προϊόντα και τις εξελίξεις μας και τηρούμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε προϊόντα, που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής”

Ανάμεσα στα προϊόντα της Samsung που βραβευτήκαν για το 2017 είναι και τα ακόλουθα:

Η νέα σειρά QLED τηλεοράσεων της Samsung έλαβε περισσότερα από 20 σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων CES Βραβείων Καινοτομίας, καθώς και των βραβείων “Reviewed.com’s Editor’s Choice”, “Ubergizmo’s Best of CES” και “HD Guru’s CES Top Picks”.

To σύστημα πλυντηρίου – στεγνωτηρίου FlexWash + FlexDry της Samsung διακρίθηκε με δύο CES Βραβεία Καινοτομίας και με μία σειρά επαίνων από τα Μέσα, καθώς με τα βραβεία “Techlicious Best of CES”, “Reviewed.com’s Editor’s Choice”, “The Verge’s Best of CES” και “TWICE Picks”.