Samsung DeX: Η βάση που μετατρέπει τα Galaxy S8/S8+ σε desktop [Video]

To Dex Station παρέχει τη συνδεσιμότητα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων δύο USB 2.0, Ethernet, USB type-C power-in και έναν ανεμιστήρα ψύξης. Επιπλέον, το DeX Station διαθέτει την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης Adaptive Fast Charging (AFC) για να φορτίζει το Samsung smartphone γρήγορα, ενώ είναι συνδεδεμένο. To DeX Station θα είναι ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του Galaxy S8 και θα πωλείται ξεχωριστά.

This entry was posted in Gadgets Samsung and tagged Samsung Galaxy S8 . Bookmark the permalink