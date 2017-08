Samsung Gear Sport / Fit2 Pro / Icon X: Τα εξελιγμένα wearables για έξυπνο τρόπο ζωής, καλή φυσική κατάσταση και υγεία [IFA 2017]

Το νέο Samsung Gear Fit2 Pro διαθέτει την προεγκατεστημένη εφαρμογή παρακολούθησης Speedo On, η οποία τροφοδοτείται από τον εξειδικευμένο αλγόριθμο της Speedo για μέγιστη ακρίβεια και απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων στην πλατφόρμα Speedo On στο διαδίκτυο. Κατασκευασμένη για κολυμβητές που ενδιαφέρονται για τα δεδομένα της φυσικής τους κατάστασης, η διαδραστική πλατφόρμα παρακολούθησης κολύμβησης λειτουργεί ως πολύτιμος συνεργάτης κατά την προπόνηση. Προσφέρει ανάλυση της κολύμβησης του χρήστη και παρακολουθεί την πρόοδό του σε σχέση με τους στόχους για τη φυσική κατάστασή του. Επιπλέον, περιλαμβάνει πρόσθετα προπονητικά προγράμματα, tips και συμβουλές – που δημιουργήθηκαν από ορισμένους από τους καλύτερους προπονητές και αθλητές του κόσμου – προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Η Speedo On δίνει, επίσης, μια κοινωνική διάσταση στο κολύμπι, επιτρέποντάς στο χρήστη να παρακολουθεί άλλους κολυμβητές, να συμμετέχει σε αγώνες και να μοιράζεται τα κατορθώματά του. Και στις δύο συσκευές, η εφαρμογή Speedo On επιτρέπει στους κολυμβητές να ολοκληρώνουν προκριματικούς αγώνες και να κρατούν το SWOLF σκορ τους (έναν τρόπο μέτρησης αποτελεσματικότητας της κολύμβησης).

* Η εφαρμογή παρακολούθησης Speedo On καταγράφει τις βασικές μετρήσεις κολύμβησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και του χρόνου των γύρων και του τύπου κολύμβησης, ώστε οι επιδόσεις της προπόνησης να παρακολουθούνται εύκολα και να ενσωματώνονται στους προσωπικούς στόχους φυσικής κατάστασης. Η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη στις δύο νέες συσκευές, προσφέροντας επιλογές στους καταναλωτές για το τι τους εξυπηρετεί καλύτερα ώστε να συμπληρώσουν τις ανάγκες των δραστηριοτήτων τους στο νερό. Το Gear Sport είναι ένα κομψό και μοντέρνο smartwatch με premium χαρακτηριστικά, ενώ το Gear Fit2 Pro είναι ένα ολοκαίνουριο εργονομικό fitness band με συνεχή παρακολούθηση του καρδιακού παλμού και με GPS. Τα δεδομένα από την Speedo On είναι επίσης συμβατά με το Samsung Health , την ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης της Samsung για τη φυσική κατάσταση, ώστε να παρέχουν μια ευρύτερη εικόνα πληροφοριών υγείας και ευεξίας.

