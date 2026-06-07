1666: Amsterdam – Επιστρέφει το ακυρωμένο project του δημιουργού του Assassin’s Creed

Δεκαέξι χρόνια αναμονής, εταιρικές πτωχεύσεις, δικαστικές διαμάχες και αβεβαιότητα έλαβαν τέλος. Στο πλαίσιο του Summer Game Fest 2026, η Panache Digital Games υπό την ηγεσία του Patrice Désilets – του ανθρώπου που οραματίστηκε και έδωσε σάρκα και οστά στο Assassin’s Creed – προχώρησε στην επαναποκάλυψη του 1666: Amsterdam. Το παιχνίδι, που για πολλούς αποτελούσε ένα χαμένο κεφάλαιο της βιομηχανίας των videogames, επιστρέφει ως ένα σκοτεινό, αφηγηματικό action-adventure που συνδυάζει μαγεία, αποκρυφισμό και πολύπλοκους μηχανισμούς εναλλαγής χαρακτήρων.

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακοίνωσης είναι πως οι παίκτες δεν χρειάζεται να περιμένουν για να πάρουν μια γεύση από το όραμα της ομάδας ανάπτυξης. Το δωρεάν εισαγωγικό κεφάλαιο ("Prologue") είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες του Steam και του Epic Games Store.

Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του 1666: Amsterdam είναι εξίσου συναρπαστική με την ίδια την πλοκή του παιχνιδιού. Ο Patrice Désilets ξεκίνησε τη σύλληψη του τίτλου το 2011, αμέσως μετά την ένταξη του στο νεοσύστατο τότε στούντιο της THQ Montreal. Ωστόσο, η χρεοκοπία της THQ το 2013 οδήγησε τα περιουσιακά της στοιχεία σε δημοπρασία.

Η Ubisoft εξαγόρασε το στούντιο του Μόντρεαλ, αποκτώντας παράλληλα τα δικαιώματα του παιχνιδιού. Η συνεργασία του Désilets με την πρώην εργοδότρια του έληξε άδοξα σχεδόν αμέσως, καθώς η Ubisoft προχώρησε στην απόλυση του, βάζοντας το 1666: Amsterdam στον «πάγο». Μετά από την ίδρυση της δικής του ανεξάρτητης εταιρείας (Panache Digital Games) το 2014 και τη δημιουργία του Ancestors: The Humankind Odyssey, ο Désilets προχώρησε σε νομικές ενέργειες. Το 2016 κατάφερε επιτέλους να ανακτήσει πλήρως τα δημιουργικά δικαιώματα του πονήματός του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημιουργού κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η ομάδα δουλεύει αθόρυβα πάνω στον τίτλο τα τελευταία έξι χρόνια, αποφεύγοντας τα εντυπωσιακά (αλλά συχνά παραπλανητικά) "vertical slices" και εστιάζοντας στην ουσιαστική, σταδιακή εξέλιξη του κώδικα και των μηχανισμών.

Η αφήγηση τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο της Noa Brooklyn, μίας νεαρής πρωταγωνίστριας που φέρει τον τίτλο "The Collector". Η Noa έχει εκπαιδευτεί από την μυστικιστική φατρία των Zaindaris στη χρήση μαγείας (witchcraft). Αποστολή της είναι να εντοπίσει και να εξοντώσει αρχαίες, πανίσχυρες οντότητες γνωστές ως "The Originals".

Σύμφωνα με το lore του τίτλου, οι Originals ζουν κρυφά ανάμεσα στους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τεράστιο πλούτο, χρόνο και εξουσία σε σημαίνοντα πρόσωπα της ολλανδικής κοινωνίας, ζητώντας ως αντάλλαγμα σκοτεινά χρέη. Το έτος 1666, τα συμβόλαια αυτά λήγουν και τα χρέη πρέπει να αποπληρωθούν, προκαλώντας καταστροφικές συνέπειες σε ολόκληρη την πόλη.

Το παιχνίδι δίνει μεγάλη έμφαση στη διαφοροποίηση της ημέρας και της νύχτας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο παίκτης εξερευνά ένα λεπτομερές, χειροποίητο Άμστερνταμ, αναζητώντας στοιχεία και μελετώντας τα οικόσημα στα κτίρια για να αποκαλύψει ποιοι από τους πολίτες είναι στην πραγματικότητα Originals μεταμφιεσμένοι. Όταν έρχεται η νύχτα και ξεκινά το "Esbat" (η ιεροτελεστία υπό το φως του φεγγαριού), οι οντότητες αποκαλύπτουν την πραγματική τους μορφή και ακολουθεί η αναμέτρηση.

Το στοιχείο που διαχωρίζει το 1666: Amsterdam από παρόμοιους action-adventure τίτλους είναι ο συνεργατικός μηχανισμός. Η Noa δεν είναι μόνη της. Ο παίκτης ελέγχει παράλληλα τον Aaron, ο οποίος έχει κλητευθεί από το έτος 1999 και αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις και τη φυσιολογία μιας γάτας.

Η εναλλαγή μεταξύ των δύο χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής. Η Noa αναλαμβάνει τις άμεσες συμπλοκές και τη ρίψη ξορκιών, ενώ ο Aaron επιτρέπει την πρόσβαση σε απρόσιτα σημεία, προσφέροντας stealth προσέγγιση και συλλογή πληροφοριών. Το σύνολο της εμπειρίας διατρέχει τέσσερις εποχές, με καθεμία από αυτές (1333, 1666, 1999, σύγχρονη εποχή) να προσθέτει κομμάτια στο παζλ που εξηγεί την ίδρυση της πόλης και τη σκοτεινή επιρροή των Originals.