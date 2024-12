28 Years Later: Επιτέλους το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel!

Το πρώτο trailer για το 28 Years Later είναι επιτέλους εδώ, και προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρώτη ματιά στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του zombie sequel του Danny Boyle. Στο trailer βλέπουμε τι συνέβη στην ανθρωπότητα μετά την έναρξη της μόλυνσης από ζόμπι να κατακλύζει τη Βρετανία, και όλα αυτά υπό τον ήχο μιας ηχογράφησης του Taylor Homes που ερμηνεύει το ποίημα «Boots» του Rudyard Kipling από το 1915.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα απομακρυσμένο νησί με επιζώντες που φαίνεται να έχουν δημιουργήσει μια ειρηνική και ασφαλή ύπαρξη. Ωστόσο, τα ζόμπι κάνουν την εμφάνισή τους και η κόλαση ξεσπά. Αυτές οι πρώτες εικόνες προσφέρουν φευγαλέες ματιές στους Aaron Taylor-Johnson και Jodie Comer που τρέχουν για τη ζωή τους, καθώς και στον Ralph Fiennes που μοιάζει αιμόφυρτος.

Ο Cillian Murphy πρόκειται επίσης να επιστρέψει στο ρόλο του Jim από το πρωτότυπο «28 Days Later» του 2002 και οι fans είναι σίγουροι ότι εμφανίζεται στο trailer - και φαίνεται να είναι μολυσμένος τώρα! Θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με την τύχη του χαρακτήρα, αλλά η ομοιότητα είναι αναμφισβήτητη.





Με πρωταγωνιστές επίσης τους Jack O'Connell, Erin Kellyman και Edvin Ryding, η ταινία διαδραματίζεται κάποια στιγμή μετά τα γεγονότα του sequel του 2007 «28 Weeks Later» και ακολουθεί μια ομάδα επιζώντων που πρέπει να βρουν τρόπο να ζήσουν σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί από τον ιό Rage Virus.



Η επίσημη σύνοψη της ταινίας έχει ως εξής: «Έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που ο ιός της οργής δραπέτευσε από ένα εργαστήριο βιολογικών όπλων, και τώρα, ακόμα σε μια ανελέητα επιβεβλημένη καραντίνα, κάποιοι έχουν βρει τρόπους να υπάρχουν ανάμεσα στους μολυσμένους. Μια τέτοια ομάδα επιζώντων ζει σε ένα μικρό νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια μοναδική, ισχυρά αμυνόμενη γέφυρα. Όταν ένας από την ομάδα φεύγει από το νησί για μια αποστολή στη σκοτεινή καρδιά της ηπειρωτικής χώρας, ανακαλύπτει μυστικά, θαύματα και φρίκη που έχουν μεταλλάξει όχι μόνο τους μολυσμένους αλλά και άλλους επιζώντες.»



Ένα άλλο sequel, με επίσημο τίτλο 28 Years Later Part II: The Bone Temple και σκηνοθεσία της Nia DaCosta από το The Marvels, γυρίστηκε παράλληλα με το 28 Years Later. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.