Απαίτηση για 30% Ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε Netflix, Amazon Prime και άλλες υπηρεσίες video streaming από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να επέμβει και στο περιεχόμενο που διανέμεται και προβάλλεται μέσω των υπηρεσιών video streaming, όπως είναι τα Netflix και Amazon Prime. Όπως επιβεβαιώνει το Δελτίο Τύπου της αρμόδιας επιτροπής της ΕΕ για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση (European Parliament Committee on Culture and Education - CULT Committee), θα πρέπει τουλάχιστον το 30% του συνολικού περιεχομένου να προέρχεται από την Ευρώπη.

