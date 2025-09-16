A Knight of the Seven Kingdoms: Έρχεται τον Ιανουάριο 2026 το prequel του Game of Thrones

Το σύμπαν του Game of Thrones συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά, καθώς το HBO ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου μεγάλου prequel. Ο Casey Bloys, επικεφαλής του δικτύου, επιβεβαίωσε ότι το A Knight of the Seven Kingdoms θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την πλούσια μυθολογία του George R.R. Martin.

Η είδηση ήρθε μέσα από συνέντευξη στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy 2025, όπου ο Bloys αποκάλυψε πως η σειρά, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να προβληθεί το 2025, μεταφέρεται στις αρχές του επόμενου έτους. «Θα πω Ιανουάριο. Πώς σας φαίνεται;» ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Η σειρά θα προβληθεί τόσο στο HBO όσο και στην πλατφόρμα HBO Max.

Το A Knight of the Seven Kingdoms βασίζεται στη δημοφιλή τριλογία νουβελών Tales of Dunk and Egg του George R.R. Martin. Τα έργα αυτά τοποθετούνται χρονικά περίπου 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα της κεντρικής σειράς βιβλίων A Song of Ice and Fire και ακολουθούν τις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall και του ακόλουθού του, Egg, που στην πραγματικότητα είναι ο μελλοντικός βασιλιάς Aegon V Targaryen. Τους δύο πρωταγωνιστές θα ενσαρκώσουν οι Peter Claffey και Dexter Sol Ansell, δίνοντας σάρκα και οστά σε χαρακτήρες που μέχρι σήμερα ζούσαν μόνο στις σελίδες των βιβλίων.

Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια και αναμένεται να καλύψει την ιστορία της πρώτης νουβέλας, με τίτλο The Hedge Knight. Παραμένει άγνωστο αν το HBO θα συμπεριλάβει στοιχεία και από τις δύο επόμενες ιστορίες της τριλογίας, κάτι που πιθανότατα θα ξεκαθαρίσει όταν κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο trailer. Μέχρι στιγμής, οι θεατές έχουν δει μόνο μερικά σύντομα πλάνα στο προωθητικό reel της HBO Max τον Μάρτιο του 2024, γεγονός που αυξάνει την ανυπομονησία για μια πιο ολοκληρωμένη ματιά.

Πέρα από την ανακοίνωση του A Knight of the Seven Kingdoms, ο Casey Bloys μοιράστηκε και νέα για το άλλο μεγάλο χαρτί του HBO στο Westeros: το House of the Dragon. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρίτη σεζόν της σειράς αναμένεται να βγει στον αέρα μετά τον Μάιο του 2026, εκτός δηλαδή του χρονικού πλαισίου που επιτρέπει την υποβολή για τα Primetime Emmy Awards. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι νέες περιπέτειες της Rhaenyra Targaryen και της οικογένειας των Δράκων θα κάνουν την εμφάνισή τους από τον Ιούνιο του 2026 και έπειτα.

Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι παράλογη, αφού θα έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια από την προβολή της δεύτερης σεζόν και μόλις 14 μήνες από την έναρξη των γυρισμάτων της τρίτης. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η αναμονή θα ανταμείψει το κοινό με μια πιο ώριμη και θεαματική συνέχεια. Οι δημιουργοί υπόσχονται ότι η επόμενη σεζόν θα μας βυθίσει στην καρδιά του εμφυλίου πολέμου των Targaryen, όπου η φωτιά και το αίμα θα κυριαρχήσουν σε κάθε επεισόδιο.

