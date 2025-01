A Thousand Blows: Η νέα σειρά του δημιουργού του Peaky Blinders έρχεται στο Disney+ στην Ελλάδα!

H πολυαναμενόμενη, πρωτότυπη σειρά του Steven Knight, «Χίλια Χτυπήματα» (A Thousand Blows), έρχεται 21 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Η νέα, συναρπαστική σειρά, έξι επεισοδίων, διαδραματίζεται στον επικίνδυνο κόσμο της παράνομης πυγμαχίας στo Βικτωριανό Λονδίνο, τη δεκαετία του 1880, με πρωταγωνιστές τους Malachi Kirby, Erin Doherty και Stephen Graham.

Η γεμάτη δράση σειρά, «Χίλια Χτυπήματα», μας μεταφέρει στο βάναυσο Ανατολικό Λονδίνο, τη δεκαετία του 1880. Ο Εζεκάια Μόσκοου (Malachi Kirby) και ο Άλεκ Μονρό (Francis Lovehall), δύο κολλητοί φίλοι από την Τζαμάικα, βρίσκονται αναμεμειγμένοι στον εγκληματικό υπόκοσμο της ακμάζουσας σκηνής πυγμαχίας με γυμνές γροθιές στο Λονδίνο. Καθώς ο Εζεκάια αποκτά φήμη και περιουσία μέσα από την τέχνη της πυγμαχίας, τραβά την προσοχή της περιβόητης «Βασίλισσας των Σαράντα Ελεφάντων», Μαίρη Καρ (Erin Doherty), η οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ταλέντο του για να επεκτείνει τις εγκληματικές της δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή, ο απειλητικός και αυτοαποκαλούμενος αυτοκράτορας της σκηνής πυγμαχίας του Ανατολικού Λονδίνου, Σούγκαρ Γκούντσον (Stephen Graham), αποφασίζει να καταστρέψει τον Εζεκάια, καθώς οι φιλοδοξίες του τελευταίου να αγωνιστεί στο Δυτικό Λονδίνο απειλούν όσα έχει χτίσει. Αυτό που ακολουθεί είναι μια μάχη του παλιού κόσμου ενάντια στον νέο.

Η συναρπαστική σειρά «Χίλια Χτυπήματα», είναι μια δημιουργία του Steven Knight, με πρωταγωνιστή και executive producer τον Stephen Graham. Ο Steven Knight είναι ο κύριος σεναριογράφος της σειράς, ενώ κάποια επεισόδια έχουν γραφτεί από ανερχόμενα ταλέντα, όπως οι Ameir Brown, Insook Chappell, Harlan Davies και Yasmin Joseph. Σκηνοθέτες και executive producers της σειράς είναι οι Tinge Krishnan και Nick Murphy, μαζί με τους Ashley Walters και Coky Giedroyc.

Δημιουργός, σεναριογράφος και executive producer του πρώτου κύκλου της σειράς, «Χίλια Χτυπήματα» (6x60’), είναι ο Steven Knight. Πρωταγωνιστής και executive producer είναι ο Stephen Graham, η Hannah Walters για την Matriarch Productions, ο Damian Keogh και η Kate Lewis για την The Story Collective και οι Tom Miller και Sam Myer για την Water & Power Productions. Ο βραβευμένος παρουσιαστής και ιστορικός, καθηγητής David Olusoga είναι επίσης executive producer της σειράς, με τον Tom Miller ως series producer και τους Barrington Robinson και Jo Johnson στον ρόλο των producers. Executive producer της σειράς για το Disney+ είναι ο Lee Mason, Executive Director of Scripted Content.

