Η Acer επέκτεινε τη σειρά laptop Chromebook Plus με το Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T), προσφέροντας στους χρήστες ένα μοντέλο compact και ανθεκτικό, που έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τις επιδόσεις και τους επιτρέπει να κάνουν περισσότερα με τις δυνατότητες του ChromeOS που υποστηρίζονται από AI.

Το Acer Chromebook Plus 514 είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά laptop Chromebook Plus της Acer, που προσφέρει μοναδική απόδοση και βελτιωμένες εμπειρίες Chromebook, δίνοντας έμφαση στην καλύτερη σχεδίαση του hardware, με αναβαθμισμένες οθόνες, κάμερες και δυνατότητες πολυμέσων για αυξημένη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.

Όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις περισσότερα με το Chromebook Plus

Όπως όλα τα Acer Chromebook Plus laptop, έτσι και το νέο Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) δίνει στους χρήστες όλη τη δύναμη που χρειάζονται για να κάνουν περισσότερα. Με επεξεργαστή IntelCorei3-N305 και άφθονη μνήμη 8 GB LPDDR5 RAM, το Acer Chromebook Plus 514 παρέχει διπλάσια ταχύτητα, μνήμη και αποθηκευτικό χώρο, προσφέροντας ταχύτατη απόδοση και αποτελεσματικό multitasking είτε κατά τη χρήση των ενσωματωμένων AI-powered apps, όπως Google Docs και Photos, είτε κατά την παρακολούθηση αγαπημένων εκπομπών σε full HD στην ανάλυσης 1080p οθόνη, ή ακόμα και κατά την κινηματογράφηση με το LumaFusion. Επιπλέον, ο επεξεργαστής διασφαλίζει απολαυστική χρήση όλη μέρα, χάρη στην ταχέως φορτιζόμενη μπαταρία, που προσφέρει διάρκεια χρήσης έως και 11 ώρες.

Η οθόνη Full HD 14 ιντσών του Chromebook διαθέτει τεχνολογία IPS, φωτεινότητα 300 nit και ευρείες γωνίες θέασης, διασφαλίζοντας ότι τα πάντα σε αυτό – από βίντεο και φωτογραφίες έως εικόνες και κείμενα – θα προβάλλονται ολοζώντανα, καθαρά και με ευκρίνεια. Η οθόνη είναι η τέλεια παλέτα για εργαλεία σχεδίασης γραφικών και επεξεργασίας φωτογραφιών με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Magic Eraser στην ενσωματωμένη εφαρμογή Google Photos, καθώς και τα Adobe Photoshop και Adobe Express που υποστηρίζονται από το Adobe Firefly Generative AI. Επιπλέον, το Chromebook Plus 514 είναι διαθέσιμο και σε μοντέλα με οθόνη αφής, που διαθέτει αντιθαμβωτική επίστρωση, ώστε να μπορείτε να την απολαύσετε σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

Ο δυνατός συνδυασμός γρήγορου και αξιόπιστου Wi-Fi 6E και εργαλείων τηλεδιάσκεψης του Chromebook Plus 514, καθιστά την επικοινωνία εύκολη και ευχάριστη. Η κάμερα web 1080p διαθέτει Temporal Noise Reduction (TNR) για ακύρωση θορύβου, καθώς και εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη που βελτιώνουν την ευκρίνεια, τον φωτισμό και το θάμπωμα του φόντου. Η λειτουργία αυτόματης προβολής προσώπου της web κάμερας κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές με βάση τις συνθήκες φωτισμού για πιο κολακευτικές εικόνες. Διαθέτει επίσης φακό Blue Glass για την παραγωγή εικόνων υψηλής ποιότητας, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Όταν απαιτείται ιδιωτικότητα, η web κάμερα μπορεί να καλυφθεί με φυσικό κλείστρο, ενώ οι χρήστες μπορούν να κάνουν σίγαση των διπλών μικροφώνων και να απενεργοποιήσουν την κάμερα με ένα μόνο κλικ. Επιπλέον, τα εξαιρετικά οπτικά στοιχεία συμπληρώνονται από διπλά ηχεία με κατεύθυνση προς τα πάνω και DTS Audio.

Αυτή η νέα σειρά θα είναι διαθέσιμη με αποθηκευτικό χώρο έως και 512 GB, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποθηκεύουν σημαντικές δημιουργίες τοπικά. Όταν οι χρήστες του Acer Chromebook Plus 514 δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ο συγχρονισμός αρχείων στο Chromebook Plus διατηρεί τα Google Docs, Sheets και Slides, καθιστώντας τα πάντα προσβάσιμα, online ή offline.

Φορητή και ανθεκτική σχεδίαση για συνδεσιμότητα και φορητότητα

Το Acer Chromebook Plus 514 έχει σχεδιαστεί για να είναι φορητό και ανθεκτικό, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν την ισχυρή απόδοσή του εν κινήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με βάρος μόνο 1,43 kg και πάχος 20,5 mm, το νέο Chromebook είναι συμβατό με το πρότυπο MIL-STD 810H των ΗΠΑ, για να αντέχει στην καθημερινή φθορά. Επίσης, μπορεί να συνδεθεί με τις πιο πρόσφατες συσκευές είτε μέσω Bluetooth 5.2 είτε μέσω της μεγάλης επιλογής θυρών, που περιλαμβάνει δύο USB 3.2 Gen 1 Type-C (μία σε κάθε πλευρά), οι οποίες υποστηρίζουν φόρτιση USB.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Acer να δημιουργεί συνεχή θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, το νέο Acer Chromebook Plus 514 υποστηρίζει την αποστολή Earthion της εταιρείας, διαθέτοντας αρκετά EPEAT registrations, καθώς και φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά, όπως η επιφάνεια αφής OceanGlass, η οποία είναι κατασκευασμένη από πλαστικά απορρίμματα που συνελέχθησαν από τον ωκεανό. Περιέχει ανακυκλωμένα υλικά, βιώσιμες συσκευασίες και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό που πληροί την πιστοποίηση Energy Star.

Απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών για σχολεία

Το νέο Acer Chromebook Plus 514 είναι διαθέσιμο με το Chrome Education Upgrade για απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών στα σχολεία. Το Chrome Education Upgrade βοηθά τους administrators να διαχειρίζονται συσκευές σε κλίμακα, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες καθηγητών και μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλά εργαλεία διδασκαλίας και συνεργασίας, όπως τα Screencast, Adobe Express και File Sync για παραγωγικότητα εκτός σύνδεσης. Εξοπλισμένοι με ισχυρά συστήματα ελέγχου, οι διαχειριστές μπορούν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν τη χρήση της συσκευής και να αναπτύξουν εύκολα διαμορφώσεις ασφαλείας για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές και το σχολείο παραμένουν προστατευμένοι από διαδικτυακές απειλές. Οι administrators μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες του Chrome Education Upgrade, όπως το zero-touch enrollment και το 24/7 Google support.

Το Acer Chromebook Plus Enterprise 514 ξεκλειδώνει πόρους για επιχειρήσεις

Η νέα σειρά Chromebook Plus είναι επίσης διαθέσιμη με το Chrome Enterprise Upgrade, ξεκλειδώνοντας τις ενσωματωμένες επιχειρηματικές δυνατότητες του ChromeOS. Το Acer Chromebook Plus Enterprise 514 (CBE594-1/T) δίνει τη δυνατότητα στα τμήματα IT και στους εργαζόμενους τους να συνδεθούν γρήγορα στο zero-touch enrollment και να παραμείνουν παραγωγικοί με εύκολες στη διαχείριση συσκευές, που απλοποιούν τις εμπειρίες των χρηστών και διατηρούν ασφαλή δεδομένα μέσω λειτουργιών όπως συστήματα ελέγχου δεδομένων και απομακρυσμένη αποσύνδεση συσκευών για την αποφυγή διαρροής δεδομένων. Με το 24/7 IT Admin support και τη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων του ChromeOS, η διαχείριση ενημερώσεων, insight reports και τεχνικών ζητημάτων έχει επίσης γίνει πιο εύκολη.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Ιούνιο, ξεκινώντας από 479€.