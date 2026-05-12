AI startup του Mark Zuckerberg ετοιμάζει πειραματική θεραπεία για τη Νόσο Πάρκινσον

Σύνοψη

Η startup AI εταιρεία Cellular Intelligence απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα του STEM-PD, μιας πειραματικής κυτταρικής θεραπείας για τη νόσο Πάρκινσον από τη Novo Nordisk.

Η θεραπεία βρίσκεται σε κλινική δοκιμή Φάσης 1/2, έχει λάβει χαρακτηρισμό Fast Track από τον FDA και βασίζεται σε βλαστοκύτταρα δοτών που μετατρέπονται σε νευρώνες παραγωγής ντοπαμίνης.

Η Cellular Intelligence, με την υποστήριξη οντοτήτων όπως το fund του Mark Zuckerberg και η AMD Ventures, θα εφαρμόσει τα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που διαθέτει για να επιταχύνει την κλινική ανάπτυξη και την κλιμάκωση της παραγωγής.

Η Novo Nordisk αποχωρεί σταδιακά από την εσωτερική έρευνα κυτταρικών θεραπειών για να επικεντρωθεί σε φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη (Ozempic/Wegovy), διατηρώντας ωστόσο μετοχικό μερίδιο.

Αναμένεται η έναρξη νέας κλινικής δοκιμής μεσαίου σταδίου (mid-stage) στις αρχές του 2027 υπό τη διεύθυνση του νέου CMO, Nuno Mendonça.

Η Cellular Intelligence, μια startup βιοτεχνολογίας που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη (AI-native TechBio) και υποστηρίζεται οικονομικά από ηχηρά ονόματα της τεχνολογίας όπως ο Mark Zuckerberg, προχώρησε σε μια στρατηγική συμφωνία με τη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk.

Αντικείμενο της συμφωνίας αποτελεί η εξαγορά των παγκόσμιων δικαιωμάτων του STEM-PD, ενός πειραματικού προγράμματος κυτταρικής θεραπείας για τη νόσο του Πάρκινσον. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ενσωμάτωση προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στον τομέα της ιατρικής έρευνας και της ανάπτυξης στοχευμένων νευρολογικών θεραπειών.

Η νόσος του Πάρκινσον χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απώλεια των νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, γεγονός που προκαλεί σοβαρά κινητικά και νευρολογικά προβλήματα. Το πρόγραμμα STEM-PD επικεντρώνεται ακριβώς στην αναπλήρωση αυτών των κυττάρων. Πρόκειται για μια αλλογενή θεραπεία που αξιοποιεί πολυδύναμα βλαστοκύτταρα από δότες. Τα κύτταρα αυτά προγραμματίζονται στο εργαστήριο ώστε να εξελιχθούν σε προγονικά κύτταρα ντοπαμινεργικών νευρώνων, με τελικό στόχο να εμφυτευθούν στον εγκέφαλο των ασθενών και να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική παραγωγή ντοπαμίνης.

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε φάση κλινικών δοκιμών 1/2 σε ανθρώπους και έχει λάβει τον χαρακτηρισμό Fast Track από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA). Η ακαδημαϊκή έρευνα πάνω στην οποία βασίζεται είχε μάλιστα διακριθεί το 2024 από το περιοδικό Nature Medicine ως μία από τις πλέον καθοριστικές κλινικές δοκιμές για το μέλλον της ιατρικής. Ωστόσο, η μετάβαση από το εργαστηριακό περιβάλλον στη μαζική παραγωγή κυτταρικών θεραπειών συνοδεύεται από τεράστιες πρακτικές προκλήσεις. Η κατασκευή και ο πολλαπλασιασμός ζωντανών κυττάρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες, ευάλωτες σε μεταβλητές που συχνά καθιστούν την ανάπτυξη αργή και δυσχερή.

Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η πλατφόρμα της Cellular Intelligence. Αντί να βασίζεται σε παραδοσιακές, εμπειρικές μεθόδους (δοκιμής και σφάλματος), η εταιρεία αναπτύσσει θεμελιώδη μοντέλα για τη βιολογία, εκπαιδευμένα σε τεράστιους όγκους δεδομένων κυτταρικής διαταραχής. Ο στόχος είναι η κατανόηση, η πρόβλεψη και τελικά ο έλεγχος της κυτταρικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον Δρ. Micha Breakstone, συνιδρυτή και CEO της εταιρείας, το ζητούμενο είναι να μετατραπεί η βιολογία από πεπρωμένο σε αντικείμενο προδιαγεγραμμένου σχεδιασμού. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει εκατομμύρια πιθανούς συνδυασμούς συνθηκών και σημάτων για να βελτιστοποιήσει τα πρωτόκολλα καλλιέργειας, να αυξήσει την κλιμάκωση της παραγωγής και να καθορίσει την ιδανική δοσολογία. Το STEM-PD, ως ένα κλινικό πρόγραμμα με σαφή δεδομένα και υψηλές απαιτήσεις κατασκευής, θεωρείται από την ομάδα της Cellular Intelligence το ιδανικό πεδίο δοκιμών για την απόδειξη των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τους.

Από την άλλη πλευρά, η απόφαση της Novo Nordisk να παραχωρήσει το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωση. Η εταιρεία από τη Δανία γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία τα τελευταία χρόνια χάρη στα φάρμακα Ozempic και Wegovy, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του διαβήτη και της παχυσαρκίας, βασιζόμενα στην τεχνολογία των αγωνιστών GLP-1. Αυτή η επιτυχία μετέτρεψε τη Novo Nordisk στην πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης, όμως η έκρηξη της ζήτησης και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός (κυρίως από την Eli Lilly) την ανάγκασαν να συγκεντρώσει τους πόρους της στον συγκεκριμένο, εξαιρετικά προσοδοφόρο τομέα. Ήδη από το προηγούμενο έτος, η φαρμακοβιομηχανία είχε ανακοινώσει τη σταδιακή μείωση των επενδύσεών της στην εσωτερική έρευνα κυτταρικών θεραπειών, αναζητώντας εξωτερικούς συνεργάτες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας, η Novo Nordisk δεν αποκόπτεται πλήρως, καθώς προχωρά σε μετοχική επένδυση στην Cellular Intelligence και διατηρεί το δικαίωμα λήψης μελλοντικών πληρωμών και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εφόσον η θεραπεία φτάσει επιτυχώς στο στάδιο της εμπορευματοποίησης.

Η ανάληψη του project από την Cellular Intelligence σηματοδοτεί παράλληλα και αλλαγές στην ηγεσία της κλινικής ανάπτυξης. Ο Nuno Mendonça, νευρολόγος με μακρά προϋπηρεσία σε εταιρείες όπως η Novartis Gene Therapies και η AbbVie, αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Medical Officer. Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει τη μετάβαση του προγράμματος στην επόμενη φάση, με τις διαθέσιμες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μια κλινική δοκιμή μεσαίου σταδίου (mid-stage) σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κλινικά δεδομένα που θα προκύψουν για να βελτιώσει περαιτέρω τα μοντέλα της, δημιουργώντας έναν βρόχο ανατροφοδότησης μεταξύ της φυσικής εξέλιξης των ασθενών και του ψηφιακού αλγορίθμου.

Η θεραπευτική προσέγγιση του Πάρκινσον παρέμενε εν πολλοίς στάσιμη εδώ και δεκαετίες, εστιάζοντας κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων μέσω φαρμάκων. Ωστόσο, αυτές οι ουσίες δεν σταματούν την εκφύλιση των νευρώνων και συχνά χάνουν την αποτελεσματικότητα τους με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές παρενέργειες. Η στρατηγική της κυτταρικής υποκατάστασης, δηλαδή η άμεση εμφύτευση υγιών κυττάρων που θα λειτουργούν ως παραγωγοί ντοπαμίνης εντός του εγκεφάλου, αντιπροσωπεύει την ουσιαστικότερη τεχνολογική προσέγγιση για πραγματική αναστροφή της νόσου. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τα μεταμοσχευμένα κύτταρα πρέπει όχι μόνο να επιβιώσουν στο αφιλόξενο περιβάλλον ενός ασθενούς εγκεφάλου, αλλά και να δημιουργήσουν τις σωστές συνάψεις με τα υπάρχοντα νευρωνικά δίκτυα.

Η Cellular Intelligence υποστηρίζει ότι το κλειδί για την επίλυση αυτών των ζητημάτων βρίσκεται καθαρά στην ανάλυση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πολυπλεξίας, η εταιρεία είναι σε θέση να παράγει δεδομένα διαταραχής σε κλίμακα 1.000 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καταγράφουν και να αναλύουν εκατομμύρια διαφορετικούς συνδυασμούς θεραπευτικών παραγόντων ανά πείραμα. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η ανάγκη για τυφλές δοκιμές στο εργαστήριο. Οι ερευνητές μπορούν να προσομοιώσουν την κυτταρική ανάπτυξη ψηφιακά (in silico) και να εντοπίσουν τις βέλτιστες συνθήκες κατασκευής (manufacturing protocols) πριν καν προχωρήσουν στην κλινική εφαρμογή.

Για την αγορά της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο. Η ανάπτυξη αλλογενών κυτταρικών θεραπειών –θεραπειών δηλαδή που μπορούν να παραχθούν μαζικά από κύτταρα ενός καθολικού δότη και να αποθηκευτούν έτοιμες προς χρήση– αποτελεί τον υπέρτατο στόχο της ιατρικής βιομηχανίας. Σήμερα, οι αντίστοιχες αυτόλογες θεραπείες είναι εξαιρετικά ακριβές και χρονοβόρες. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής μέσω AI αναμένεται να ρίξει κατακόρυφα το κόστος κατασκευής. Εάν το STEM-PD λάβει τελικά την έγκριση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (EMA), το κόστος και η ευκολία μαζικής παραγωγής θα κρίνουν το αν η θεραπεία θα ενταχθεί στα συστήματα δημόσιας υγείας και θα γίνει προσβάσιμη στους Έλληνες ασθενείς.

Η συγκεκριμένη εξαγορά αναδεικνύει επίσης την εντατικοποίηση των επενδύσεων της Σίλικον Βάλεϊ στον τομέα του TechBio. Ο Mark Zuckerberg, μέσω του Chan Zuckerberg Initiative (CZI), αλλά και εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών όπως η AMD, επενδύουν υπέρογκα ποσά σε startups που συνδυάζουν αλγόριθμους με βιολογία. Η λογική είναι ότι η βιολογία αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας τεράστιος κώδικας δεδομένων. Όπως η μηχανική μάθηση κατανοεί τον ανθρώπινο λόγο μέσω των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs), έτσι επιχειρείται να αποκωδικοποιηθεί η «γλώσσα» των κυττάρων. Το εργαστηριακό τμήμα παραγωγής γίνεται ουσιαστικά προέκταση ενός μεγάλου data center.

Συνοψίζοντας, η μετάβαση του STEM-PD από τα χέρια ενός παραδοσιακού φαρμακευτικού κολοσσού όπως η Novo Nordisk, η οποία προτίμησε να επικεντρωθεί σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, σε μια εξειδικευμένη AI startup, υποδηλώνει μια θεμελιώδη αλλαγή στη διάρθρωση της βιομηχανίας. Οι εταιρείες τεχνολογίας αναλαμβάνουν πλέον την υψηλού ρίσκου και τεχνικής πολυπλοκότητας ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών, υποστηρίζοντας ότι η υπολογιστική ισχύς μπορεί να επιλύσει τα πρακτικά βιολογικά αδιέξοδα. Το στοίχημα για την Cellular Intelligence είναι τεράστιο: πρέπει να αποδείξει ότι η AI δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, αλλά μια παραγωγική δύναμη ικανή να οδηγήσει ένα κλινικό προϊόν ασφαλώς στους ασθενείς.

