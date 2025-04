Alien: Earth, νέο trailer για την πολυαναμενόμενη σειρά

Το Disney+ αποκαλύπτει το νέο πόστερ και teaser τρέιλερ, της πολυαναμενόμενης, πρωτότυπης σειράς του FX, Alien: Earth, από τον δημιουργό Noah Hawley. Η σειρά έρχεται το καλοκαίρι του 2025 στην Ελλάδα, αποκλειστικά στο Disney+.

Στη νέα σειρά του FX, Alien: Earth, από τον δημιουργό Noah Hawley, όταν ένα μυστηριώδες διαστημικό σκάφος προσγειώνεται στη Γη, μια νεαρή γυναίκα (Sydney Chandler) και μια ομάδα στρατιωτών κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη που τους φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη.

Το Alien: Eartηh διαδραματίζεται το 2120, όταν οι πέντε εταιρείες, Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic και Threshold, χειρίζονται τη δύναμη των εθνών και οι τεχνολογικές τους καινοτομίες υπόσχονται ένα νέο αύριο.

Με πρωταγωνίστρια τη Sydney Chandler, στη σειρά συμμετέχει ένα διεθνούς φήμης καστ που περιλαμβάνει τους Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille και Moe Bar-El.

