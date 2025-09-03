Ανάκληση και απόσυρση κινητού τηλεφώνου με ονομασία OUKITEL WP28

Η ΕΕΤΤ με την απόφασή της με αριθμό 1157/4, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/4271/07-08-2025), επέβαλε τα μέτρα της ανάκλησης και απόσυρσης του κινητού τηλεφώνου με ονομασία OUKITEL WP28, το οποίο κατασκευάζεται από την Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., Ltd (Φωτογραφίες 1 και 2).

Η επιβολή των μέτρων αυτών βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού (ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-F-250213-20571), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ ως προς την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών εντοπίστηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών έκθεσης για τον γενικό πληθυσμό σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων.

Κατά συνέπεια, ελήφθησαν τα μέτρα της ανάκλησης και απόσυρσης από τη Γαλλική αγορά. Δεδομένου ότι εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, τα μέτρα θεωρούνται πλέον τεκμηριωμένα και εφαρμόζονται και στην ελληνική αγορά (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο OUKITEL WP28 (Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., Ltd), οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης και απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους. Επιπλέον οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους προκειμένου να το επιστρέψουν.



