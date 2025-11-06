Ανακοινώθηκε επίσημα η νέα Canon EOS R6 Mark III

Η Canon παρουσιάζει ένα συναρπαστικό δίδυμο: την πανίσχυρη EOS R6 Mark III και τον πρωτοποριακό σταθερό φακό RF 45mm F1.2 STM. Δύο μοντέλα σχεδιασμένα για αφηγητές που θέλουν να αναβαθμίσουν τη δημιουργικότητά τους.

Η EOS R6 Mark III είναι μια πανίσχυρη μηχανή με προηγμένα χαρακτηριστικά κινηματογράφησης, η οποία προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και έλεγχο και απευθύνεται σε φωτογράφους που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από σπορ και άγρια ζωή μέχρι γάμους και πορτραίτα. Η EOS R6 Mark III τοποθετείται πάνω από την EOS R6 Mark II και προσφέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στους τομείς της ανάλυσης, της παρακολούθησης του θέματος και της συνδεσιμότητας, παρέχοντας στους χρήστες μια επιπλέον επιλογή, παράλληλα με τα υπάρχοντα μοντέλα EOS R5 και EOS R6.

Στη σειρά προστίθεται επίσης ο πρωτοποριακός RF 45mm F1.2 STM, ο ελαφρύτερος φακός RF f/1.2, με βάρος μόλις 346g. Αυτός ο φακός ξεχωρίζει στην κατηγορία του: είναι εξαιρετικά γρήγορος, προσφέρει ομαλές μεταβάσεις αυτόματης εστίασης και επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις χωρίς η τιμή του να φτάνει στα επίπεδα των επαγγελματικών μοντέλων. Ο φακός έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα διαφράγματος στη σειρά των μοντέλων που απευθύνονται στους λάτρεις της απεικόνισης, προσφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις σε συνθήκες ασθενούς φωτισμού και μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Ο RF 45mm F1.2 STM αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για τους φωτογράφους που αναζητούν έλεγχο του βάθους πεδίου και εντυπωσιακά δημιουργικά αποτελέσματα.

EOS R6 Mark III: Η ποιότητα συναντά τις επιδόσεις

Η EOS R6 Mark III προσφέρει εξαιρετική ισορροπία ανάλυσης, ταχύτητας και αξιοπιστίας, γεγονός που την καθιστά ένα ευέλικτο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα στυλ φωτογραφίας. Χάρη στον νέο αισθητήρα full-frame με ανάλυση 32,5 megapixel και τη δυνατότητα συνεχούς λήψης με ρυθμό 40fps, καταγράφει περισσότερη λεπτομέρεια από την EOS R6 Mark II, διατηρώντας παράλληλα εντυπωσιακή ταχύτητα. Με διευρυμένη προσωρινή μνήμη (buffer) που έχει δυνατότητα χειρισμού έως και 150 εικόνων RAW σε μία ριπή (όταν χρησιμοποιούνται κάρτες CFexpress), έξυπνο σύστημα αυτόματης εστίασης με παρακολούθηση θέματος και ισχυρές δυνατότητες κινηματογράφησης, η EOS R6 Mark III είναι φτιαγμένη για δράση. Οι προγραμματιζόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και το ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες σώμα την καθιστούν μια ευπροσάρμοστη και ευέλικτη μηχανή που ενσωματώνεται άψογα σε οποιαδήποτε δημιουργική ροή εργασίας – από τα σπορ και την άγρια ζωή έως τις εκδηλώσεις, τα τοπία και τα πορτραίτα.

Η EOS R6 Mark III διαπρέπει σε συνθήκες ασθενούς φωτισμού, καθώς προσφέρει εύρος ISO έως 64.000 για καθαρές εικόνες με υψηλή λεπτομέρεια ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Οι λειτουργίες κοπής που είναι ενσωματωμένες στη μηχανή παρέχουν αυξημένες δυνατότητες για θέματα άγριας ζωής και σπορ, ενώ η συνδυασμένη σταθεροποίηση εικόνας έως και 8,5 στοπ εξασφαλίζει σταθερές και καθαρές λήψεις χωρίς τρίποδο.

Αυτή η μηχανή απαιτεί επίσης λιγότερο χώρο αποθήκευσης από τη σειρά EOS R5, προσφέροντας έναν καλά ισορροπημένο συμβιβασμό μεταξύ μεγέθους αρχείου και επιδόσεων. Παρά το ότι υποστηρίζει ταχύτερες ροές εργασίας και μειώνει τις απαιτήσεις αποθήκευσης, παρέχει την ποιότητα εικόνας που αναμένουν οι χρήστες.

Μην χάσετε ούτε μία στιγμή

Η EOS R6 Mark III είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για συνθήκες «υψηλής πίεσης», όπως αθλητικές εκδηλώσεις, γάμους και επίσημες διοργανώσεις, με πολλά νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τους προκατόχους της. Οι βελτιωμένοι αλγόριθμοι παρακολούθησης κλειδώνουν στα κινούμενα θέματα –συμπεριλαμβανομένων τρένων, αεροπλάνων και αλόγων– με μεγαλύτερη ευκολία, ενώ η λειτουργία Προτεραιότητα καταγεγραμμένων ατόμων επιτρέπει στους χρήστες να προεπιλέξουν 10 πρόσωπα για παρακολούθηση κατά προτεραιότητα. Για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, η προκαταρκτική εγγραφή πριν τη συνεχή λήψη καταγράφει 20 καρέ στην κατάσταση H+ πριν από το πάτημα του κλείστρου, σε πλήρη ανάλυση RAW, JPEG ή HEIF.

Ανακαλύψτε τον κινηματογραφιστή που κρύβετε μέσα σας

Για τους φωτογράφους που επεκτείνονται στο βίντεο, η EOS R6 Mark III προσφέρει απρόσκοπτη και σίγουρη είσοδο στον κόσμο της κινηματογράφησης. Καταγράφει εκπληκτικό υλικό 7K RAW Light έως 60p, προσφέρει εικόνα 4K 60p με υπερδειγματοληψία και εξαιρετική λεπτομέρεια, ενώ υποστηρίζει επίσης λήψη 4K 120p για πλάνα με ακόμη πιο αργή και εντυπωσιακή κίνηση. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής Full HD 180fps για δημιουργικά εφέ αργής κίνησης.

Το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία σε διαφορετικές πλατφόρμες χάρη στην εγγραφή Open Gate, μια δυνατότητα η οποία καταγράφει το οπτικό υλικό από ολόκληρο τον αισθητήρα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε τομείς όπως το καδράρισμα, η σταθεροποίηση και η επεξεργασία μετά τη λήψη. Υποστηρίζει επίσης εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου, όπως οθόνη κυματομορφής, υλικό proxy, επισήμανση μεταδεδομένων, εικόνα πλήρους μεγέθους μέσω HDMI και ήχο 4 καναλιών.

Σχεδίαση που προσφέρει πιο ομαλή ροή εργασίας

Η EOS R6 Mark III εισάγει μια σειρά από νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν επίσης μια πιο έξυπνη και ταχύτερη ροή εργασίας. Οι διπλοί δείκτες διαστάσεων επιτρέπουν καδράρισμα για πολλές πλατφόρμες σε μία λήψη, ενώ η ανασχεδιασμένη καρτέλα ελέγχου προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής της εμπειρίας λήψης στις προτιμήσεις σας. Για καλύτερη οργάνωση και ασφάλεια, οι διπλές υποδοχές καρτών υποστηρίζουν τις γρήγορες και υψηλής χωρητικότητας κάρτες CFexpress Type B, καθώς και τις ευρέως χρησιμοποιούμενες UHS-II SD. Η μεταφορά αρχείων είναι εγγυημένα γρήγορη και ασφαλής χάρη στην ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα, με υποστήριξη για τα νεότερα πρότυπα Wi-Fi 5GHzκαι Bluetooth 5.1.

Βασικά χαρακτηριστικά της EOS R6 Mark III

Ανάλυση 32,5 megapixel

40fps με ηλεκτρονικό κλείστρο

με ηλεκτρονικό κλείστρο IS έως και 8,5 στοπ

Wi-Fi και Bluetooth

και Bluetooth Υποδοχές για κάρτες CFexpress και UHS-II SD

Βίντεο έως 7K RAW

Open Gate

RF 45mm F1.2 STM: Γρήγορο διάφραγμα, δυναμική εντύπωση

Ο RF 45mm F1.2 STM σηματοδοτεί αρκετές πρωτιές, καθώς είναι ο πρώτος μη επαγγελματικός φακός RF της Canon με διάφραγμα f/1.2, έχει βάρος κάτω των 350g και προσφέρει αυτόματη εστίαση σε προσιτό επίπεδο τιμής. Ανήκει στη σειρά των φακών RF που απευθύνονται σε λάτρεις της φωτογραφίας και έχει σχεδιαστεί με στόχο να εμπνεύσει δημιουργικούς πειραματισμούς, χάρη στο ελκυστικά μικρό βάθος πεδίου και το εκφραστικό υλικό που καταγράφει υπό ασθενή φωτισμό. Μέχρι σήμερα, το εξαιρετικά γρήγορο διάφραγμα f/1.2 ήταν αποκλειστικό χαρακτηριστικό φακών που κοστίζουν πολύ περισσότερο. Τώρα πλέον, οι χρήστες να μπορούν να εξερευνήσουν τομείς όπως η κινηματογραφική αφήγηση ιστοριών, οι λήψεις lifestyle και τα πορτραίτα με εκπληκτική ευκρίνεια και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Η τεχνολογία αυτόματης εστίασης STM της Canon διασφαλίζει ότι τα θέματα παραμένουν καθαρά εστιασμένα, αφήνοντας ελευθέρους τους φωτογράφους να επικεντρωθούν στο όραμά τους.

Σχεδίαση με γνώμονα την ευελιξία, κάθε ημέρα

Ο RF 45mm F1.2 STM είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος φακός με σταθερό μήκος και ξεχωριστούς δακτυλίους εστίασης και ελέγχου, κάτι που τον κάνει ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για υβριδικούς αφηγητές ιστοριών. Επίσης, ο RF 45mm F1.2 STM δέχεται φίλτρα μεγέθους 67mm και έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης 45cm – δύο βολικά χαρακτηριστικά που δίνουν στους δημιουργούς την ελευθερία να βελτιστοποιήσουν τις λήψεις τους. Αυτός ο νέος φακός διαθέτει επίσης στιβαρή μεταλλική βάση και διάφραγμα 9 λεπίδων, ενώ είναι συμβατός με την τεχνολογία διόρθωσης focus breathing της Canon (μεταβολή της γωνίας θέασης κατά την αλλαγή της εστιακής απόστασης), χαρακτηριστικά που συνεργάζονται για την επίτευξη σταθερών επιδόσεων και εντυπωσιακών αποτελεσμάτων.

Βασικά χαρακτηριστικά του RF 45mm F1.2 STM

Μικρό βάρος, 346g

Στάνταρ εστιακή απόσταση 45mm

Εξαιρετικά γρήγορο διάφραγμα f/1.2

Μηχανισμός αυτόματης εστίασης STM

Ξεχωριστός δακτύλιος ελέγχου

Διάφραγμα 9 λεπίδων

Επίστρωση Super Spectra

Συμβατότητα με τεχνολογία διόρθωσης focus breathing (μεταβολή της γωνίας θέασης κατά την αλλαγή της εστιακής απόστασης)

Περισσότερη δύναμη. Περισσότερη δημιουργικότητα.

Η ταυτόχρονη παρουσίαση αυτών των δύο προϊόντων επεκτείνει την γκάμα δημιουργικών εργαλείων υψηλών επιδόσεων του αναπτυσσόμενου Συστήματος Canon EOS R. Η EOS R6 Mark III γεφυρώνει το κενό μεταξύ των EOS R5 Mark II και EOS R6 Mark II για τους αφηγητές ιστοριών που χρειάζονται ανάλυση και ταχύτητα, ενώ ο RF 45mm F1.2 STM ορίζει ένα νέο σημείο αναφοράς για τους φακούς με γρήγορο διάφραγμα. Μαζί, αυτά τα νέα μοντέλα επιβεβαιώνουν την αποστολή της Canon: να δώσει στους φωτογράφους περισσότερες δυνατότητες, με ισχυρά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για αναβάθμιση της δημιουργικότητας σε κάθε επίπεδο.