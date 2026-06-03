Ανακοινώθηκε το Toy Story: Retro Roundup! για PC και κονσόλες

Η συμπλήρωση 30 ετών από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας Toy Story στους κινηματογράφους σηματοδοτείται από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κίνηση στον τομέα της ψηφιακής διατήρησης βιντεοπαιχνιδιών.

Οι Digital Eclipse και Atari επιβεβαίωσαν επίσημα την κυκλοφορία δύο ξεχωριστών πακέτων: του Toy Story: Retro Roundup! και του Toy Story 3 Complete Edition. Τα δύο αυτά projects στοχεύουν στην επαναφορά κλασικών τίτλων της Pixar στα σύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας, γεφυρώνοντας το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ διαφορετικών γενεών hardware.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη στρατηγική της Atari να επενδύσει στη ρετρό αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Digital Eclipse. Η συγκεκριμένη ομάδα ανάπτυξης έχει αποδείξει την ικανότητά της στην αποκατάσταση κώδικα μέσα από τα projects της σειράς Gold Master Series, καθιστώντας την την πλέον κατάλληλη επιλογή για τη διαχείριση αδειοδοτημένων παιχνιδιών, τα οποία παραδοσιακά ταλαιπωρούνται από πολύπλοκα νομικά δικαιώματα.

Η συλλογή Toy Story: Retro Roundup! περιλαμβάνει 11 διαφορετικές εκδόσεις έξι κλασικών τίτλων της περιόδου 1995-2001:

Toy Story (1995): Εκδόσεις για Sega Genesis, Super Nintendo (SNES) και Game Boy.

Εκδόσεις για Sega Genesis, Super Nintendo (SNES) και Game Boy. Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999): Η κλασική 3D platformer έκδοση του πρώτου PlayStation.

Η κλασική 3D platformer έκδοση του πρώτου PlayStation. Toy Story 2 (1999): Η 8-bit έκδοση για το Game Boy Color.

Η 8-bit έκδοση για το Game Boy Color. Buzz Lightyear of Star Command (2000): Εκδόσεις για PlayStation 1 και Game Boy Color.

Εκδόσεις για PlayStation 1 και Game Boy Color. Toy Story Racer (2001): Το racing spin-off για PlayStation 1 και Game Boy Color.

Το racing spin-off για PlayStation 1 και Game Boy Color. A Bug's Life (1998) [Bonus]: Εκδόσεις για PlayStation 1 και Game Boy Color.

Αντί να προσφέρει μια απλή, «στεγνή» εξομοίωση, η Digital Eclipse έχει ενσωματώσει τον δικό της ιδιόκτητο κώδικα που επιτρέπει στον παίκτη να εφαρμόσει σύγχρονες quality-of-life λειτουργίες. Η λειτουργία Rewind επιτρέπει την αναίρεση λαθών σε πραγματικό χρόνο, στοιχείο κρίσιμο αν αναλογιστούμε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που χαρακτήριζε τα 16-bit platformers της εποχής. Παράλληλα, το ψηφιακό μουσείο του παιχνιδιού προσφέρει πρόσβαση σε αδημοσίευτο υλικό, σχεδιαστικά έγγραφα, μουσικό player με κομμάτια σε ποιότητα CD, καθώς και έξι νέα βίντεο με συνεντεύξεις από βασικούς συντελεστές όπως ο Jason Katz της Pixar και ο Jon Burton, ιδρυτής της TT Games.

Το Toy Story 3 Complete Edition αποτελεί την οριστική τεχνική αναβάθμιση του τίτλου του 2010, προσφέροντας εγγενή ανάλυση 4K και σταθερό ρυθμό ανανέωσης 60fps στις σύγχρονες κονσόλες. Ενσωματώνει πλήρως το αποκλειστικό περιεχόμενο του PS3 (δυνατότητα ελέγχου του Emperor Zurg), υποστήριξη local co-op και το ανοιχτού κόσμου Toy Box Mode.

Το αυθεντικό Toy Story 3: The Video Game, το οποίο αναπτύχθηκε από την Avalanche Software, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο υποτιμημένα licensed παιχνίδια της έβδομης γενιάς κονσολών. Η μεγάλη του καινοτομία δεν βρισκόταν στο γραμμικό campaign, αλλά στο Toy Box Mode, ένα physics-based sandbox περιβάλλον που επέτρεπε στους παίκτες να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια μέσα σε μια πόλη-παιχνίδι. Αυτό ακριβώς το mode αποτέλεσε τον τεχνολογικό πρόγονο του μετέπειτα υπερ-επιτυχημένου Disney Infinity. Με την επιλογή της Complete Edition, η Digital Eclipse συγκεντρώνει όλο το περιεχόμενο που ήταν κατακερματισμένο ανά πλατφόρμα.

Η κυκλοφορία των Toy Story 3 Complete Edition και Toy Story: Retro Roundup! είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου 2026.