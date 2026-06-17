Android 17: Πλήρης ενσωμάτωση νέων εργαλείων γονικού ελέγχου στις συσκευές παγκοσμίως

Σύνοψη

Η Google επεκτείνει τα εργαλεία γονικού ελέγχου απευθείας στο μενού ρυθμίσεων για όλες τις συσκευές που θα λάβουν την αναβάθμιση στο Android 17.

Το χαρακτηριστικό, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του αποκλειστικά στα Pixel smartphones, επιτρέπει τη διαχείριση χρόνου οθόνης, τη ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων αδράνειας (downtime) και το μπλοκάρισμα εφαρμογών.

Όλες οι ρυθμίσεις προστατεύονται από ένα τοπικό PIN, καταργώντας την ανάγκη διαρκούς χρήσης εφαρμογών τρίτων για βασικό έλεγχο.

Παρέχεται πλέον άμεση, εγγενής γέφυρα με την εφαρμογή Google Family Link για πιο προηγμένες λειτουργίες, όπως η επιβεβαίωση αγορών και το School Time.

Η Google ανακοίνωσε παράλληλα την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Digital Wellbeing στα 50 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα και υποστήριξη υγιών τεχνολογικών συνηθειών.

Η διαχείριση του χρόνου οθόνης και η ψηφιακή ασφάλεια των ανηλίκων αποτελούν κεντρικούς πυλώνες του σχεδιασμού λειτουργικών συστημάτων. Με την έλευση του Android 17, η Google προχωρά στην πλήρη ενσωμάτωση των εργαλείων γονικού ελέγχου στον πυρήνα του λογισμικού της. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα, η οποία δοκιμάστηκε αρχικά τον περασμένο χρόνο αποκλειστικά στη σειρά των Pixel smartphones, περνάει πλέον σε καθολική διαθεσιμότητα για όλους τους κατασκευαστές που θα υιοθετήσουν τη νέα έκδοση του Android.

Η τεχνική διαφοροποίηση της νέας προσέγγισης έγκειται στην αρχιτεκτονική της: οι γονικοί έλεγχοι δεν αποτελούν πλέον ένα αποκομμένο λογισμικό που "τρέχει" πάνω από το λειτουργικό, καταναλώνοντας πόρους και συχνά παρακάμπτοντας τους περιορισμούς μέσω κενών ασφαλείας. Αντιθέτως, εγκαθίστανται βαθιά μέσα στο μενού των ρυθμίσεων της συσκευής, αξιοποιώντας τα system-level privileges του Android 17 για αδιάλειπτη και κρυπτογραφημένη λειτουργία.

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά γονικού ελέγχου στο Android 17;

Το Android 17 ενσωματώνει εγγενή εργαλεία γονικού ελέγχου στο μενού ρυθμίσεων. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ημερήσια χρονικά όρια (screen time), να προγραμματίσουν χρονοδιαγράμματα αυτόματου κλειδώματος (downtime), να επιβάλλουν όρια περιεχομένου στο Google Play και να μπλοκάρουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι ρυθμίσεις προστατεύονται τοπικά μέσω PIN, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το Google Family Link.

Διαχείριση χρόνου οθόνης και ενεργειακός αντίκτυπος

Η νέα πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ορισμού αυστηρών ημερήσιων ορίων χρήσης. Ο γονέας ορίζει τα επιθυμητά χρονικά περιθώρια, και το λειτουργικό σύστημα αναλαμβάνει την καταγραφή του active display time, αφαιρώντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μόλις το όριο συμπληρωθεί. Λόγω της εγγενούς ενσωμάτωσης, αυτή η διεργασία έχει πρακτικά μηδενικό αντίκτυπο στην κατανάλωση της μπαταρίας, καθώς η καταγραφή ενσωματώνεται στο ήδη υπάρχον API του Digital Wellbeing, αντί να απαιτεί συνεχή παρακολούθηση από εφαρμογές τρίτων.

Προγραμματισμός αδράνειας (Downtime)

Η λειτουργία Downtime αυτοματοποιεί το κλείδωμα της συσκευής κατά τη διάρκεια της νύχτας ή συγκεκριμένων ωρών της ημέρας. Το σύστημα διακόπτει τις ειδοποιήσεις, απενεργοποιεί την πρόσβαση σε μη κρίσιμες εφαρμογές και μετατρέπει το περιβάλλον χρήσης σε μια αυστηρά περιορισμένη διεπαφή. Σε επίπεδο ασφαλείας, οι βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, παραμένουν πάντοτε προσβάσιμες, διασφαλίζοντας την επικοινωνία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Granular έλεγχος εφαρμογών και Google Play

Η προσέγγιση της Google περνά από το γενικό κλείδωμα της συσκευής στη διαχείριση μικροεπιπέδου. Οι διαχειριστές της συσκευής μπορούν να επιβάλουν φίλτρα ηλικιακής αξιολόγησης απευθείας στο Google Play, καθορίζοντας ποια applications ή παιχνίδια επιτρέπεται να εγκατασταθούν. Επιπλέον, το Android 17 επιτρέπει την τοποθέτηση συγκεκριμένων χρονικών περιορισμών ανά εφαρμογή (π.χ. 30 λεπτά αποκλειστικά για το TikTok ή το Instagram) ή το καθολικό μπλοκάρισμα επιλεγμένων λογισμικών, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται άμεσα στο system framework.

Η διασύνδεση με το Google Family Link

Παρά την αυτονομία των νέων τοπικών ρυθμίσεων μέσω ενός απλού κωδικού PIN, η πλήρης δυναμική του συστήματος απελευθερώνεται μέσω της γέφυρας με το Google Family Link. Το Android 17 προσφέρει μια απευθείας διαδρομή μεταφοράς των τοπικών δεδομένων στον κεντρικό λογαριασμό διαχείρισης του Family Link.

Αυτό το υβριδικό μοντέλο λύνει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των χρηστών. Μέχρι σήμερα, η εγκατάσταση και ρύθμιση του Family Link θεωρούνταν χρονοβόρα διαδικασία. Πλέον, το τοπικό interface λειτουργεί ως το πρώτο, εύκολο βήμα. Για τις οικογένειες που χρειάζονται απομακρυσμένη διαχείριση, η ενεργοποίηση του Family Link προσθέτει λειτουργίες όπως το "School Time" (απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου), γεωεντοπισμό της συσκευής, και cloud-based έγκριση μικροσυναλλαγών από τη συσκευή του γονέα.

Η στρατηγική επένδυση στο Digital Wellbeing

Η ανακοίνωση του Android 17 συνοδεύτηκε από μια ευρύτερη εταιρική δέσμευση, μιας και η Google ανακοίνωσε την αύξηση της χρηματοδότησης του αμερικανικού ταμείου ψηφιακής ευημερίας (Digital Wellbeing Fund) στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Αν και το συγκεκριμένο ταμείο απευθύνεται στην αμερικανική αγορά, οι παρεμβάσεις και οι έρευνες που χρηματοδοτεί επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα αλγοριθμικά συστήματα και τα UX/UI frameworks των μελλοντικών εκδόσεων του Android. Η έρευνα εστιάζει στην καταπολέμηση της ψηφιακής απομόνωσης και στην ανάπτυξη μοτίβων αλληλεπίδρασης που προάγουν την υγιή χρήση της τεχνολογίας.