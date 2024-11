Apple Music: Καλλιτέχνης της Χρονιάς για το 2024 η Billie Eilish

Η Apple ανακοίνωσε ότι η Billie Eilish ανακηρύχθηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς στο Apple Music για το 2024 για τον «εξαιρετικό αντίκτυπό» της καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η Eilish λαμβάνει ένα φυσικό βραβείο Apple Music Award που διαθέτει ένα προσαρμοσμένο πλακίδιο πυριτίου 12 ιντσών.

«Από την πρώτη μέρα, το Apple Music έχει υποστηρίξει τη μουσική και την καλλιτεχνία μου και είναι τιμή και ταπεινότητα για μένα να λάβω αυτή την αναγνώριση ως Καλλιτέχνης της Χρονιάς τόσα χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας μου», δήλωσε η Eilish. Η Apple παρουσίασε τη μουσική της Eilish στη διαφήμισή της για την εορταστική περίοδο του 2018, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών, και το Apple TV+ κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για εκείνη το 2021.

Η Eilish κυκλοφόρησε φέτος το τρίτο ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «HIT ME HARD AND SOFT» και η Apple το περιγράφει ως την «καλύτερη μουσική της καριέρας της». Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο ένα στο chart των άλμπουμ όλων των ειδών του Apple Music σε 138 χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, το soundtrack της «What Was I Made For?» από την ταινία Barbie κέρδισε φέτος βραβείο GRAMMY για το τραγούδι της χρονιάς.

Η 22χρονη τραγουδοποιός ανακηρύχθηκε επίσης καλλιτέχνης της χρονιάς στο Apple Music για το 2019. Είναι η πρώτη καλλιτέχνης που κερδίζει το βραβείο δύο φορές.

