Apple Music: Οι κορυφαίες τάσεις του 2025

Η Apple έκλεισε το 2025 με την κυκλοφορία των ετήσιων charts του Apple Music, προσφέροντας μια καθαρή εικόνα του τι άκουσε, αναζήτησε και τραγούδησε ο κόσμος μέσα στη χρονιά. Τα φετινά δεδομένα δεν αποτυπώνουν μόνο streams, αλλά ένα πολύ πιο πλούσιο οικοσύστημα μετρήσεων: από Shazam αναζητήσεις και δραστηριότητα σε global radio μέχρι engagement με συγχρονισμένους στίχους και χρήση του Apple Music Sing. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο συνολική απεικόνιση των συνηθειών ακρόασης σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι πέντε κορυφαίες επιτυχίες στο Top Songs of 2025: Global αποκαλύπτουν και τις μουσικές δυναμικές της χρονιάς. Στην κορυφή συναντάμε το APT. των ROSÉ & Bruno Mars, ένα single που πέρασε από viral αίσθηση σε παγκόσμιο soundtrack. Ακολουθούν τα luther των Kendrick Lamar & SZA και Die With A Smile της Lady Gaga με τον Bruno Mars, δείχνοντας ότι οι συνεργασίες μεγάλων ονομάτων εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την πεντάδα συμπληρώνουν τα Not Like Us του Kendrick Lamar και BIRDS OF A FEATHER της Billie Eilish, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των pop και hip-hop ρευμάτων το 2025.

Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα όταν κοιτάζει κανείς τους πίνακες του Shazam. Εκεί το APT. παραμένει στην πρώτη θέση, όμως το spotlight στρέφεται και σε καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται πάντα στα πρωτοσέλιδα: η Lola Young με το Messy και ο Alex Warren με το Ordinary καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις, δίνοντας ένα διαφορετικό στίγμα για το τι κίνησε την περιέργεια των ακροατών και ποια κομμάτια τους έκαναν να... σηκώσουν το κινητό για αναζήτηση. Το Shake It To The Max (FLY) [Remix] της MOLIY σε συνεργασία με Silent Addy, Skillibeng και Shenseea επίσης καταγράφει εντυπωσιακή παρουσία.

Η κυριαρχία του APT. συνεχίζεται και στο Global Radio chart, με τα Die With A Smile, Messy και Ordinary να ακολουθούν. Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι Billie Eilish εμφανίζεται στην πεντάδα με το BIRDS OF A FEATHER, υποδεικνύοντας πως το traction της δεν περιορίστηκε στα charts streaming αλλά επεκτάθηκε και στη ραδιοφωνική σφαίρα.

Στο Top 100: Lyrics, η κατάταξη αντικατοπτρίζει τι προσπάθησαν να τραγουδήσουν μαζί με την οθόνη οι ακροατές. Και εδώ το APT. βρίσκεται ψηλά, ακολουθούμενο από τα luther και Die With A Smile. Όμως η έκπληξη έρχεται από το Golden των HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast, το οποίο φαίνεται να έγινε φαινόμενο για τους fans που αγαπούν να βυθίζονται στους στίχους. Το Not Like Us του Kendrick Lamar συμπληρώνει την πεντάδα, δείχνοντας πως τα κομμάτια με έντονο κοινωνικό και πολιτισμικό φορτίο διατηρούν υψηλή απήχηση.

Όσο για όσους προτιμούν το karaoke μέσα από το Apple Music Sing, η πρώτη θέση ανήκει στο Die With A Smile. Το APT. ακολουθεί, με το WILDFLOWER της Billie Eilish στη συνέχεια, ενώ το Golden εμφανίζεται και σε αυτή την κατηγορία, επιβεβαιώνοντας το πολυεπίπεδο αποτύπωμά του μέσα στο 2025. Το Lilac των Mrs. GREEN APPLE ολοκληρώνει το Top 5, υπογραμμίζοντας πως το κοινό του Apple Music δεν περιορίζεται σε δυτικές σκηνές αλλά παραμένει ανοιχτό σε παγκόσμιους ήχους.

Όλες οι λίστες του Apple Music για το 2025 —συμπεριλαμβανομένων των Top Songs of 2025: Global, Top 100: Shazam, Most-Read Lyrics, Top 100: Sing, Top 100: Fitness και του year-end Shazam Global Radio Spins chart— είναι πλέον διαθέσιμες μέσα στην εφαρμογή, όπου οι χρήστες μπορούν όχι μόνο να δουν αλλά και να αναπαράγουν κάθε κομμάτι.