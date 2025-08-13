Aurora: Το υπερηχητικό διαστημικό αεροσκάφος ολοκλήρωσε δοκιμαστική πτήση [Video]

Η Dawn Aerospace ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής πτήσης του υπερηχητικού διαστημικού αεροσκάφους Aurora, ανεβαίνοντας έως τα 20 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο πλαίσιο δοκιμών ενός νέου συστήματος δορυφορικής παρατήρησης. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία σε συνεργασία με την Scout Space και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα προσέγγιση για την επίγνωση του διαστημικού περιβάλλοντος (Space Domain Awareness), που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από δορυφόρους σε τροχιά.

Στις 17 Ιουλίου, το Aurora, μη επανδρωμένο και εξοπλισμένο με κινητήρα πυραύλου, απογειώθηκε από τον συμβατικό διάδρομο του Tāwhaki National Aerospace Center. Το αεροσκάφος ξεπέρασε την ταχύτητα Mach 1.03 και ανήλθε στα 20 χιλιόμετρα, πριν ξεκινήσει την ολίσθηση και προσγειωθεί στην ίδια πίστα. Στην καμπίνα μετέφερε το σύστημα "Morning Sparrow", ένα οπτικό πακέτο με διπλό αισθητήρα (ευρυγώνιο και στενό πεδίο) που μπορεί να δημιουργεί στερεοσκοπικές εικόνες. Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει τη συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων για τα παρατηρούμενα αντικείμενα και προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης των συνιστωσών και των ρυθμίσεων λίγα λεπτά πριν την απογείωση, κάτι αδύνατο για έναν δορυφόρο ήδη τοποθετημένο σε πύραυλο.

Για την Scout Space, η οποία με την αποστολή αυτή έγινε ο πρώτος εμπορικός πελάτης της Aurora, η επίδειξη επιβεβαίωσε ότι ένα επαναχρησιμοποιήσιμο όχημα, απογειώσιμο από διάδρομο, μπορεί να προσφέρει ταχύτατους χρόνους για ευαίσθητες επιχειρήσεις παρακολούθησης, παρακάμπτοντας τους μακροχρόνιους κύκλους προετοιμασίας και εκτόξευσης που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές διαστημικές αποστολές. Στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ο στόχος είναι να μετατραπούν αυτές οι υποτροχιακές πτήσεις σε λειτουργική υπηρεσία ικανή να παρακολουθεί την τροχιά Very Low Earth Orbit (VLEO), μια χαμηλή ζώνη που γίνεται όλο και πιο πυκνή λόγω των πολλών μικρών δορυφόρων που εκτοξεύονται με ταχύ ρυθμό.

Ο CEO της Scout Space, Philip Hover-Smoot, επισήμανε ότι η ύπαρξη πλατφορμών μεγάλης υψομετρίας, έτοιμων για απογείωση μέσα σε λίγες ώρες, ανοίγει νέες προοπτικές στην παρακολούθηση του Διαστήματος. Ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση και ανάλυση «απροσδόκητων» δορυφόρων, προσφέροντας σε κυβερνήσεις και εμπορικούς φορείς μια ταχύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με επίγεια τηλεσκόπια ή δαπανηρούς αισθητήρες σε τροχιά.

Για την Dawn Aerospace, η πτήση αποδεικνύει τη σκοπιμότητα ενός σχεδίου που αντιμετωπίζει το «quasi-space» ως κανονικό επίπεδο αεροπορίας. Ο CEO Stefan Powell τόνισε ότι πλατφόρμες όπως η Aurora μπορούν να συμπληρώσουν ήδη υπάρχοντα εργαλεία SDA, προσφέροντας επαναλαμβανόμενη και τακτική πρόσβαση σε υψηλές ζώνες κοντά στο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η δοκιμή περιορίστηκε στα κατώτερα όρια της στρατόσφαιρας, έδειξε ότι ένα υπερηχητικό αεροσκάφος με πυραυλικό κινητήρα μπορεί να παρέχει αρκετή ταχύτητα και ύψος για σημαντικές παρατηρήσεις VLEO, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευελιξία λειτουργίας ενός αεροσκάφους.

Οι μελλοντικές αποστολές θα επικεντρωθούν στην ικανότητα του Morning Sparrow να εντοπίζει και να φωτογραφίζει κινούμενους στόχους σε τροχιά, με στόχο τη βελτίωση των αλγορίθμων παρακολούθησης και των χρόνων παράδοσης των δεδομένων. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα ταχείας και ευέλικτης παρακολούθησης αντικειμένων σε χαμηλές τροχιές, ανοίγοντας το δρόμο για νέες εμπορικές και στρατιωτικές εφαρμογές.

