Η υπηρεσία Apple Music αποκαλύπτει τα «100 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών», μια αυθαίρετη (προφανώς) λίστα που δημιούργησε η ομάδα ειδικών του Apple Music μαζί με μια επιλεγμένη ομάδα καλλιτεχνών, όπως οι Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon και Nia Archives, καθώς και τραγουδοποιούς, παραγωγούς και επαγγελματίες της βιομηχανίας.



Σύμφωνα με την υπηρεσία, η λίστα με τα 100 καλύτερα άλμπουμ είναι πλήρως ανεξάρτητη από οποιουσδήποτε αριθμούς streaming στο Apple Music, και χαρακτηρίζεται ως μια ερωτική επιστολή στους δίσκους που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο που ζουν και ακούν οι μουσικόφιλοι.

«Το 100 Best συγκεντρώνει όλα όσα κάνουν το Apple Music την απόλυτη υπηρεσία για τους λάτρεις της μουσικής. Ανθρώπινη επιμέλεια στο αποκορύφωμά της, εκτίμηση για την τέχνη της αφήγησης, απαράμιλλη γνώση της μουσικής και ακόμη βαθύτερη αγάπη γι' αυτήν», δήλωσε η Rachel Newman, επικεφαλής του τμήματος περιεχομένου και σύνταξης του Apple Music. «Δουλεύαμε πάνω σε αυτό για πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο είμαστε όλοι απίστευτα περήφανοι και ενθουσιασμένοι που το μοιραζόμαστε με τον κόσμο».



Μέχρι στιγμής, η Apple έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα 10 άλμπουμ της λίστας. Με επτά από τους 10 δίσκους να προέρχονται από τον 21ο αιώνα, δύο από τη δεκαετία του '90, μόνο ένας από τη δεκαετία του '70 και με διάφορα είδη να εκπροσωπούνται, η λίστα προβάλλει σύγχρονους καλλιτέχνες όπως οι Tyler, The Creator, Robyn, Lorde, Travis Scott, Solange, Burial, ενώ δεν λείπουν ηχηρά ονόματα όπως οι George Michael, Eagles και Rage Against The Machine.

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

Για να συνοδεύσει τη λίστα, το Apple Music παρουσίασε επίσης ένα ειδικό microsite που θα ενημερώνεται κάθε μέρα της αντίστροφης μέτρησης, διευκολύνοντας τους ακροατές να την παρακολουθούν. Διαθέσιμο τώρα στη διεύθυνση 100best.music.apple.com, το νέο microsite των 100 Best προβάλλει λεπτομερείς αναλύσεις για κάθε άλμπουμ, αρχειακές συνεντεύξεις και πολλά άλλα.

[Apple]