Αυτό είναι το ριζικά ανανεωμένο Netflix: Νέα εμφάνιση και μπόλικη... AI

Σε μια σημαντική ανανέωση της εμπειρίας του χρήστη προχωρά η Netflix, παρουσιάζοντας μια ολοκαίνουργια αρχική σελίδα για τις εφαρμογές του σε smart TVs και streaming συσκευές. Η πλατφόρμα, αν και εξακολουθεί να κυριαρχεί στον χώρο του streaming, φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως ήρθε η ώρα για φρεσκάρισμα μετά από χρόνια σταθερής σχεδίασης. Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η νέα εμφάνιση έρχεται για να κάνει την περιήγηση πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο... έξυπνη.

Νέα αρχική σελίδα με έμφαση στις προτιμήσεις του χρήστη

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται ένα μεγάλο banner με προτεινόμενες ταινίες και σειρές, βασισμένες στις συνήθειες και τα γούστα του κάθε χρήστη. Η οριζόντια πλοήγηση διατηρείται, αλλά πλέον οι σειρές περιεχομένου οργανώνονται με βάση τις προτιμήσεις σου, όπως τα "Your Next Watch", "Today’s Top Picks For You" και "Only on Netflix".

Οι τίτλοι συνοδεύονται επίσης από χρήσιμες ετικέτες όπως "Recently Added" ή "Emmy Award Winner", προσφέροντας γρήγορη και σαφή πληροφόρηση για την αξία και τη φρεσκάδα του περιεχομένου. Ο στόχος είναι απλός: λιγότερο χάσιμο χρόνου στο σκρολάρισμα και περισσότερος χρόνος στη θέαση.

Μενού πιο καθαρό και λειτουργικό

Η πλατφόρμα καθαρίζει επίσης την παρουσίαση του μενού, μεταφέροντας βασικές λειτουργίες όπως "Αναζήτηση" και "Η Λίστα μου" στο επάνω μέρος της οθόνης για άμεση πρόσβαση. Μάλιστα, η "Λίστα μου" μετονομάζεται σε "Το Netflix μου" (My Netflix), περιλαμβάνοντας σε ένα σημείο όλες τις βασικές προσωπικές ενότητες: συνέχιση παρακολούθησης, αποθηκευμένοι τίτλοι και υπενθυμίσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο

Με μία λέξη: εξατομίκευση. Το Netflix ανεβάζει ταχύτητες στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να "διαβάσει" τον χρήστη και να προσαρμόσει δυναμικά το περιεχόμενο της αρχικής του σελίδας. Η πλατφόρμα προσπαθεί να αντιληφθεί τη διάθεση του θεατή, ώστε να του προτείνει σειρές και ταινίες που ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη στιγμή.

Η προσπάθεια να εξαλειφθεί η “κόπωση της επιλογής” — η γνωστή δυσκολία να διαλέξει κανείς τι να δει — βρίσκεται στο κέντρο αυτών των αλλαγών. Το Netflix επιδιώκει να σε οδηγήσει στο "play" πιο γρήγορα, χωρίς ατελείωτο σκρολάρισμα.

Νέα εργαλεία και στο κινητό

Παράλληλα με τις αλλαγές στην τηλεόραση, η πλατφόρμα δοκιμάζει νέες λειτουργίες και στην εφαρμογή της για κινητά. Σε περιορισμένη beta έκδοση για iOS, οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν μια νέα αναζήτηση που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη. Αντί να ψάχνεις με βάση τον τίτλο ή το είδος, μπορείς απλά να γράψεις τι... έχεις όρεξη να δεις, και η AI θα φροντίσει να σου το βρει.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δοκιμή ενός κάθετου feed — σε στιλ TikTok — όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν scroll μέσα από προτάσεις, προκειμένου να ανακαλύψουν νέο περιεχόμενο με τρόπο πιο γρήγορο και ελκυστικό.

Στοχεύοντας σε μια πιο άμεση και διαδραστική εμπειρία

Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν πως το Netflix επενδύει στην επόμενη φάση της εμπειρίας θέασης: πιο έξυπνη, πιο άμεση και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη. Σε μια εποχή όπου οι επιλογές περιεχομένου είναι σχεδόν ατελείωτες, το πραγματικό στοίχημα είναι να βρεις αυτό που θέλεις — ή αυτό που δεν ήξερες ότι θέλεις — όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.