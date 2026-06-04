Bancho the Chef: Ανακοινώθηκε επίσημα από τους δημιουργούς του Dave the Diver

Η Mintrocket, η ομάδα ανάπτυξης που ευθύνεται για την τεράστια εμπορική επιτυχία του Dave the Diver, προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του επόμενου μεγάλου project της. Ο λόγος για το Bancho the Chef, έναν ολοκαίνουργιο τίτλο που εγκαταλείπει προσωρινά τις καταδύσεις στο Blue Hole για να εστιάσει αποκλειστικά στον πιο αινιγματικό και ταυτόχρονα αγαπητό χαρακτήρα του πρωτότυπου παιχνιδιού. Μετά από μήνες φημών, η εταιρεία επιβεβαίωσε την ανάπτυξη του τίτλου για PC και κονσόλες, ανοίγοντας παράλληλα τις σελίδες προσθήκης στη λίστα επιθυμιών (wishlist) στο Steam και το PlayStation Store.

Αντί να δημιουργήσει ένα απλό expansion, η νοτιοκορεάτικη ομάδα επιλέγει την οδό του αυτόνομου prequel. Το Bancho the Chef καλεί τους παίκτες να εξερευνήσουν το παρελθόν του αυστηρού sushi master, προσφέροντας ένα κράμα προσομοίωσης μαγειρικής, διαχείρισης χρόνου και στοιχείων παιχνιδιού ρόλων (RPG). Ο επικεφαλής της Mintrocket, Jaeho Hwang, τόνισε πως ο χαρακτήρας του Bancho συγκέντρωνε ανέκαθεν το ενδιαφέρον της κοινότητας, καθιστώντας την ανάπτυξη ενός δικού του, αυτόνομου τίτλου, μια απολύτως φυσική εξέλιξη για το franchise.

Ο πυρήνας του παιχνιδιού διαφοροποιείται αισθητά από τον προκάτοχο του. Ενώ το Dave the Diver μοίραζε τον χρόνο εξίσου μεταξύ υποβρύχιας εξερεύνησης και βραδινής βάρδιας στο εστιατόριο, το Bancho the Chef ρίχνει όλο το βάρος στην τέχνη της γαστρονομίας και τη στρατηγική διαχείριση του χρόνου. Ο παίκτης αναλαμβάνει απόλυτα ενεργό ρόλο στην παρασκευή των γευμάτων, η οποία εκτελείται μέσα από εξειδικευμένους μηχανισμούς και mini-games που απαιτούν ακρίβεια και ταχύτητα.

Η εξέλιξη του χαρακτήρα ακολουθεί παραδοσιακές RPG δομές. Ξεκινώντας με βασικές γνώσεις, ο Bancho οφείλει να ανακαλύψει νέα, αυθεντικά συστατικά, ενώ κάθε επιτυχημένο σέρβις αυξάνει τη δημοτικότητα του εκάστοτε εστιατορίου, προσελκύοντας περισσότερους πελάτες, αλλά και υψηλού προφίλ κριτικούς γεύσης (VIP missions). Οι συγκεκριμένες αποστολές απαιτούν άριστη εκτέλεση σπάνιων συνταγών και αποτελούν το βασικό εργαλείο για το ξεκλείδωμα νέων, πιο απαιτητικών τεχνικών.

Επιπλέον, η Mintrocket διατηρεί στοιχεία από το DNA της, ενσωματώνοντας γνώριμες δραστηριότητες. Η εξασφάλιση των πρώτων υλών δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω αγορών, αλλά απαιτεί συχνά την ενασχόληση του παίκτη με δραστηριότητες όπως το ψάρεμα. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει έναν δυναμικό κύκλο παιχνιδιού, όπου η εξάσκηση και η αναζήτηση υλικών τροφοδοτούν άμεσα την απόδοση και τα μενού της κουζίνας.

Το σενάριο επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του πρωταγωνιστή. Οι δημιουργοί αξιοποιούν τη δομή του ταξιδιού για να εμπλουτίσουν την εμπειρία με πολλαπλές, πραγματικές γαστρονομικές κουλτούρες. Ο Bancho δεν περιορίζεται σε μια τοποθεσία, αλλά ταξιδεύει σε διαφορετικές χώρες της Ασίας —συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα— προκειμένου να μαθητεύσει δίπλα σε τοπικούς δεξιοτέχνες.

Αυτή η γεωγραφική εναλλαγή αποτυπώνεται απευθείας στο μενού και στους μηχανισμούς παρασκευής. Οι παίκτες διδάσκονται τις παραδοσιακές τεχνικές του ιαπωνικού sushi, πειραματίζονται με τις εντάσεις της κορεατικής κουζίνας και ανακαλύπτουν την πολυπλοκότητα των κινεζικών πιάτων. Η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους κατοίκους και η εκπλήρωση των επιθυμιών τους δημιουργεί οργανικά την ιστορία, εξηγώντας σταδιακά πώς ο νεαρός μάγειρας μετεξελίχθηκε στον απόλυτο και αυστηρό γνώστη των θαλασσινών ειδών που γνωρίσαμε αργότερα. Η επιλογή ενός ισχυρού αφηγηματικού άξονα απαντά άμεσα στις απαιτήσεις του κοινού να δοθεί βάθος στο σύμπαν της εταιρείας, δημιουργώντας δεσμούς με το προηγούμενο παιχνίδι χωρίς ωστόσο να απαιτείται η πρότερη ενασχόληση του χρήστη με αυτό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το περιμένουμε σε PC και PS5.