Batman: Caped Crusader, πρώτο ολοκληρωμένο trailer για την animated σειρά

Το Batman: Caped Crusader έρχεται στην υπηρεσία Prime Video την 1η Αυγούστου και το πρώτο πλήρες trailer υπόσχεται κάτι περισσότερο από μια φτηνή animated νοσταλγία. Η σειρά, η οποία προέρχεται από τους εκτελεστικούς παραγωγούς J.J. Abrams, Matt Reeves και Bruce Timm, σχεδιάστηκε ως ένα είδος πνευματικού διαδόχου του αγαπημένου Batman: The Animated Series (1992-95) των Timm και Paul Dini. Αφού βρισκόταν υπό ανάπτυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα και απορρίφθηκε από το HBO Max (παρά το γεγονός ότι ήταν παραγωγή της WB Animation), το ανέλαβε το Prime Video και τελικά είμαστε κοντά στην κυκλοφορία του.



Η νέα animated σειρά, η οποία φαινομενικά δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενα projects του Batman εκτός από το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της στυλ, προέρχεται από την Warner Bros. Animation, την Bad Robot Productions του Abrams και την 6th & Idaho.



Το trailer έχει ομολογουμένως μια γερή δόση νοσταλγίας, αλλά δεν επισκιάζει τα νέα στοιχεία και τα ανανεωμένα γραφικά του. Επιπλέον, η πλοκή φαίνεται να οδηγεί τα πράγματα σε μια νέα κατεύθυνση που δεν είναι απλώς μια επανάληψη του Batman: The Animated Series, με πολλά στοιχεία να μας θυμίζουν τον νέο ρόλο του Reeves ως μια από τις μεγαλύτερες δημιουργικές φιγούρες πίσω από τον Caped Crusader. Ο σκηνοθέτης αυτή τη στιγμή συμβάλλει στο να ολοκληρωθεί το The Penguin του Max, ενώ ετοιμάζεται για τα γυρίσματα του The Batman: Part II το 2025.

Καλώς ήρθατε στην Gotham City, όπου οι διεφθαρμένοι είναι περισσότεροι από τους καλούς, οι εγκληματίες οργιάζουν και οι νομοταγείς πολίτες ζουν σε μια συνεχή κατάσταση φόβου. Σφυρηλατημένος στη φωτιά της τραγωδίας, ο πλούσιος κοσμικός Bruce Wayne γίνεται κάτι περισσότερο και λιγότερο από άνθρωπος - ο BATMAN. Η μοναχική του σταυροφορία προσελκύει απροσδόκητους συμμάχους μέσα στο GCPD και το Δημαρχείο, αλλά οι ηρωικές του πράξεις γεννούν θανατηφόρες, απρόβλεπτες προεκτάσεις

Ο Kevin Conroy, ο οποίος απεβίωσε στα τέλη του 2022, δεν θα επιστρέψει ως η φωνή του Bruce Wayne, δηλαδή του Batman. Αντ' αυτού, ο Hamish Linklater (Midnight Mass) αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο. Μαζί του θα είναι, μεταξύ άλλων, η Christina Ricci ("Wednesday") ως Catwoman, η Jamie Chung ("Gotham") ως Harley Quinn και ο Diedrich Bader ("Justice League: Cosmic Chaos") ως Harvey Dent.



Όπως το δικό του "Gotham-verse" του Reeves που είναι χτισμένο γύρω από τον Batman ή οι ταινίες του Todd Phillips για τον Joker, έτσι και το Batman: Caped Crusader δεν είναι μέρος της παραγωγής των DC Studios, οπότε θα υφίσταται εκτός της συνεκτικότητας του DCU του James Gunn και θα έχει τη δική του ιστορία.