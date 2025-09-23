Beo Grace: Τα νέα ασύρματα ακουστικά της Bang & Olufsen με πρωτοποριακό design

Τα νέα ακουστικά Beo Grace της Bang & Olufsen συνδυάζουν το κομψό, λεπτό σχήμα αλουμινίου με κορυφαία απόδοση ήχου, συνδέοντας την τεχνογνωσία της εταιρείας στην ακουστική καινοτομία, με τον διαχρονικό σχεδιασμό και την απαράμιλλη κατασκευαστική δεξιοτεχνία. Δημιουργημένα μέσα από την αδιάκοπη αναζήτηση της τελειότητας και εμπνευσμένα από κοσμήματα υψηλής ποιότητας, τα ακουστικά Beo Grace συνδυάζουν λεπτομερή σχεδιασμό με την τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας εξαιρετική εμπειρία φορητού ήχου.

«Τα Beo Grace είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο προϊόν: είναι ένα σύμβολο του μέλλοντος. Εμπνευσμένα από την κομψότητα των κοσμημάτων και κατασκευασμένα από το χαρακτηριστικό αλουμίνιο της εταιρείας μας, αποτυπώνουν όλα όσα πρεσβεύει η Bang & Olufsen από το 1925: ήχο χωρίς συμβιβασμούς, ποιότητα κατασκευής που αντέχει στο χρόνο και διαχρονική ομορφιά. Με τα Beo Grace μεταφέρουμε την εμπειρία της εταιρεία μας στην ακουστική ευρηματικότητα σε ένα αντικείμενο που μπορείτε να φορέσετε – ένα κομμάτι σχεδιαστικής γλυπτικής που εγκαινιάζει μια νέα εποχή φορητού ήχου», δηλώνει ο CEO της Bang & Olufsen, Kristian Teär.

Με τα Beo Grace, η Bang & Olufsen επαναπροσδιορίζει τα ακουστικά και τα μετατρέπει από απλώς λειτουργικές συσκευές σε γλυπτά αντικείμενα που ανυψώνουν ολόκληρη την κατηγορία στον κόσμο του πολυτελούς σχεδιασμού.

Η δεξιοτεχνία συναντά τη γλυπτική

Τα ακουστικά Beo Grace αποτελούν μια μελέτη πάνω στα γλυπτά που μπορούν να φορεθούν, εμπνευσμένα από την κομψότητα των εκλεκτών κοσμημάτων. Τα αλουμινένια στελέχη τους θυμίζουν τα εμβληματικά ακουστικά A8 της Bang & Olufsen, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό μεταλλικό σχεδιασμό στην εποχή της ασύρματης τεχνολογίας μέσω καινοτόμων λύσεων μικρογράφησης.

Κάθε ακουστικό είναι κατασκευασμένο από γυαλισμένο αλουμίνιο και αποθηκεύεται σε θήκη αλουμινίου με ματ φινίρισμα, η οποία ανοίγει εύκολα. Η επιφάνειά της είναι δροσερή στην αφή με εκλεπτυσμένο φινίρισμα, ενώ το μέγεθός της επιτρέπει να χωράει άνετα στην τσέπη. Τα Beo Grace μεταφέρουν έτσι τη διαχρονικότητα των πολύτιμων μετάλλων στην καθημερινή ζωή.

Κατασκευασμένο από φυσικό αλουμίνιο, το σχέδιο, εμπνευσμένο από το ασήμι, μετατρέπει την ακουστική ακρίβεια σε κόσμημα για το αυτί. Η θήκη φόρτισης προσφέρει κομψή φορητότητα και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στην τσέπη κατά τις μετακινήσεις. Διαθέτει κρυφή θύρα φόρτισης και μηχανισμό που διευκολύνει το άνοιγμα.

Τα ακουστικά προσφέρουν κορυφαία απόδοση για παρατεταμένη χρήση χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Διαθέτουν ανανεωμένο ωοειδές προφίλ για καλύτερη εφαρμογή και στεγανοποίηση, ενώ είναι ανθεκτικά στη σκόνη και το νερό με βαθμολογία IP57. Η διάρκεια λειτουργίας φτάνει έως 4,5 ώρες με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (Active Noise Cancellation) και έως 17 ώρες συνολικά χάρη στη θήκη φόρτισης.

Κρυφές λεπτομέρειες σχεδιασμού, όπως η μεταλλική γρίλια του ηχείου, ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία της Bang & Olufsen για “σχεδιασμό από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα”, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πτυχή. Επιπλέον, τα ακουστικά διαθέτουν ενσωματωμένο νάιλον πλέγμα που προστατεύει το ηχείο από σκόνη και υπολείμματα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση.

Η Bang & Olufsen προσφέρει επίσης μια απαλή, premium δερμάτινη θήκη-αξεσουάρ, η οποία αγκαλιάζει τέλεια τη μεταλλική θήκη φόρτισης των Beo Grace. Διατίθεται στα χρώματα Infinite Black, Cranberry Red και Seashell Grey, διαθέτει διακριτική θύρα USB για φόρτιση, κομψό λουρί ώμου και εκλεπτυσμένο κούμπωμα, καθιστώντας τη χρήση εύκολη και απόλυτα εναρμονισμένη με το προσωπικό στυλ του εκάστοτε χρήστη.

Σχεδιασμένα για εξαιρετικό ήχο

Τα ακουστικά Beo Grace έχουν σχεδιαστεί βάσει μιας νέας ακουστικής αρχιτεκτονικής, η οποία έχει ρυθμιστεί και τελειοποιηθεί από τους ειδικούς τεχνικούς της Bang & Olufsen ώστε να προσφέρει ήχο με εξαιρετική πιστότητα. Εμπνευσμένα από τις ακουστικές αρχές που διέπουν τα ακουστικά Beoplay H100, τα Beo Grace προσφέρουν απαράμιλλη ποιότητα ήχου και προηγμένη ψηφιακή ακύρωση θορύβου.

Διαθέτουν έναν driver 12 mm από τιτάνιο σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος, τοποθετημένο προσεκτικά πίσω από πλέγματα αλουμινίου. Επιπλέον, υποστηρίζουν Spatial Audio, προσφέροντας φυσική ακουστική εμπειρία για στερεοφωνικό περιεχόμενο και βελτιστοποιημένη απόδοση για Dolby Atmos.

Με την τεχνολογία Adaptive Active Noise Cancellation, τα Beo Grace ανοίγουν μια νέα εποχή για τα ακουστικά της Bang & Olufsen. Παρέχουν τέσσερις φορές πιο αποτελεσματική απόδοση ενεργής ακύρωσης θορύβου σε σχέση με τα προηγούμενα κορυφαία μοντέλα της εταιρείας- χωρίς σφύριγμα ή τεχνητή πίεση στο αυτί - δημιουργώντας μια αίσθηση άνετης ηρεμίας.

Η νέα τεχνολογία EarSense της Bang & Olufsen προσαρμόζει αυτόματα τον ήχο και την απόδοση ενεργής ακύρωσης θορύβου σε πραγματικό χρόνο. Ανιχνεύει τον περιβαλλοντικό θόρυβο, μετρά τη μοναδική ακουστική υπογραφή του αυτιού σας και ρυθμίζει ανάλογα τον ήχο και τη σιωπή, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία ακρόασης. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία μείωσης του ανέμου περιορίζει στο ελάχιστο την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Σε συνδυασμό με μια σειρά τριών μικροφώνων σε κάθε ακουστικό, κάθε κλήση ακούγεται με απόλυτη καθαρότητα, εξασφαλίζοντας κρυστάλλινη λήψη φωνής ακόμα και σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Είτε ο χρήστης ακούει μουσική, είτε μιλάει στο τηλέφωνο, είτε εναλλάσσεται μεταξύ εστίασης και χαλάρωσης με το TrueTransparency, τα Beo Grace προσφέρουν μια φυσική εμπειρία με καθαρότητα, ισορροπία και έλεγχο όπου κι αν βρίσκεται κανείς, επαναπροσδιορίζοντας την κατηγορία των ακουστικών της Bang & Olufsen.

Διαισθητικός σχεδιασμός

Τα Beo Grace αποτελούν τα πιο προηγμένα ακουστικά που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Bang & Olufsen. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται άψογα στην καθημερινότητα, προσφέροντας μια σειρά από νέες λειτουργίες και καινοτομίες:

Φυσικός ήχος: Τα Beo Grace μπορούν να απεικονίσουν οποιαδήποτε στερεοφωνική μίξη και είναι βελτιστοποιημένα για Dolby Atmos, προσφέροντας φυσική εμπειρία ακρόασης, σαν να ακούγεται από ηχεία.

Τα ακουστικά Beo Grace θα διατίθενται από τις 17 Νοεμβρίου σε φυσικό αλουμίνιο και θα συνοδεύονται από τριετή εγγύηση, μια ένδειξη της διαρκούς δέσμευσης της Bang & Olufsen για ποιότητα και φροντίδα.