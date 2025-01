Beyond: Two Souls, στα σκαριά τηλεοπτική σειρά από τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού

Μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο Beyond: Two Souls της Quantic Dream βρίσκεται στα σκαριά, με την εταιρεία παραγωγής του πρωταγωνιστή Elliot Page να έχει αναλάβει την ευθύνη. Παρά το πλήθος των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων που βασίζονται σε βιντεοπαιχνίδια που βρίσκονται στα σκαριά αυτή τη στιγμή, αυτό το συγκεκριμένο αποτελεί έκπληξη.

Το Beyond: Two Souls, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά για το PlayStation 3 το μακρινό 2013, είναι άλλη μια κομψή αφηγηματική περιπέτεια από τον δημιουργό του Heavy Rain και, αργότερα, του Detroit: Become Human. Ο Page πρωταγωνίστησε στο παιχνίδι ως Jodie, ένα κορίτσι με ειδικές δυνάμεις και μια μυστηριώδη σύνδεση με μια φανταστική παρουσία, μαζί με τον Willem Dafoe, ο οποίος υποδύεται έναν αλλόκοτο κυβερνητικό ερευνητή/πατρική φιγούρα.

Παρασκηνιακά, ο χρόνος εργασίας του Page στο project σημαδεύτηκε από τη νομική δράση που ασκήθηκε ως απάντηση για την αχρείαστη σκηνή του ντους. Κατά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, ανακαλύφθηκε ότι η Quantic Dream είχε φτιάξει ένα λεπτομερές γυμνό μοντέλο του χαρακτήρα της Jodie για να χρησιμοποιηθεί στη σκηνή αυτή, με προφανή έκπληξη για τον Page, καθώς η ίδια η σκηνή δεν παρουσιάζει πραγματικό γυμνό. Το μοντέλο βρέθηκε γρήγορα μέσα στα αρχεία του παιχνιδιού και στη συνέχεια διαδόθηκε στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η Page να διερευνήσει το ενδεχόμενο μήνυσης. Η Sony, εκδότρια του παιχνιδιού, έστειλε αργότερα ειδοποιήσεις απόσυρσης σε ιστοσελίδες που φιλοξενούσαν εικόνες του μοντέλου του χαρακτήρα.

«Η κινηματογράφηση του παιχνιδιού ήταν μια από τις πιο απαιτητικές και ικανοποιητικές υποκριτικές εμπειρίες της καριέρας μου», δήλωσε ο Page σε μια νέα δήλωση στο Deadline. «Η πλούσια αφήγηση και το συναισθηματικό βάθος της ιστορίας μας προσφέρουν μια φανταστική βάση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό όραμα για τους χαρακτήρες και τα ταξίδια τους που θα έχει απήχηση στους θαυμαστές και τους νεοεισερχόμενους».

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης David Cage δήλωσε ότι είναι «απόλυτα ενθουσιασμένος που θα συνεργαστεί ξανά» με τον Page. «Ξέρω ότι ο Elliot έχει όλο το ταλέντο και το ένστικτο για να κάνει κάτι πραγματικά μοναδικό στην τηλεόραση».

[via]