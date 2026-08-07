ChatGPT & Adobe: 70 εργαλεία επεξεργασίας σε ένα plugin

Σύνοψη

Η Adobe ανακοίνωσε την κυκλοφορία του επίσημου plugin της για το οικοσύστημα του ChatGPT, συνδέοντας άμεσα περισσότερα από 70 επαγγελματικά εργαλεία δημιουργικότητας και παραγωγικότητας με την πλατφόρμα της OpenAI.

Οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να εκτελούν σύνθετες διεργασίες, όπως η αυτόματη επεξεργασία βίντεο για κοινωνικά δίκτυα, η παραγωγή εικόνων, ο σχεδιασμός μακετών και η δημιουργία μορφοποιημένων εγγράφων PDF, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εντολές φυσικής γλώσσας (prompts).

Κάθε εργασία αποθηκεύεται και συγχρονίζεται αυτόματα στο Adobe Creative Cloud, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να ξεκινήσουν μια ιδέα στο chat και να την τελειοποιήσουν με λεπτομέρεια επιπέδου pixel (pixel-level precision) στις αυτόνομες εφαρμογές της Adobe.

Η λειτουργία είναι άμεσα διαθέσιμη στην Ελλάδα, τόσο μέσω της web έκδοσης όσο και της εφαρμογής του ChatGPT, υποστηρίζοντας δωρεάν βασικές λειτουργίες για επισκέπτες και πλήρεις δυνατότητες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για όσους συνδεθούν με τον Adobe λογαριασμό τους.

Η επίσημη ανακοίνωση της κυκλοφορίας του Adobe plugin για το ChatGPT μεταβάλλει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί περιεχομένου, οι γραφίστες και τα στελέχη επιχειρήσεων αλληλεπιδρούν με τα λογισμικά επεξεργασίας. Αντί η πρόσβαση στις λειτουργίες της Adobe να προϋποθέτει την πλοήγηση σε πολύπλοκα μενού και εργαλειοθήκες, οι χρήστες αποκτούν πλέον πρόσβαση σε περισσότερα από 70 ισχυρά εργαλεία μέσω μιας απλής, διαλογικής διεπαφής.

Αυτή η τεχνολογική γέφυρα δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγή εικόνων από κείμενο, η οποία αποτελεί ήδη ευρέως διαθέσιμη λειτουργία μέσω του DALL-E ή του Midjourney, αλλά προχωρά στη λειτουργική ενσωμάτωση εφαρμογών όπως το Photoshop, το Premiere, το InDesign, το Acrobat και το Adobe Express απευθείας στο περιβάλλον του ChatGPT.

Πώς λειτουργεί το Adobe plugin στο ChatGPT;

Το Adobe plugin στο ChatGPT συνενώνει 70 επαγγελματικά εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων των Photoshop, Premiere, Firefly και Acrobat) σε μια ενιαία διαλογική διεπαφή. Οι χρήστες μπορούν να παράγουν επεξεργασμένες εικόνες, να μετατρέπουν βίντεο μεγάλης διάρκειας σε κάθετα κλιπ για κοινωνικά δίκτυα και να μορφοποιούν πίνακες δεδομένων σε έτοιμα επαγγελματικά PDF, πληκτρολογώντας απλώς εντολές φυσικής γλώσσας στο chat.

Βασικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση πολυμέσων (Video Editing): Δυνατότητα εισαγωγής ενός βίντεο μεγάλης διάρκειας (long-form) και αυτόματης μετατροπής του σε στοχευμένα highlight reels, προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές (aspect ratio) του YouTube Shorts και του Instagram Reels.

Δυνατότητα εισαγωγής ενός βίντεο μεγάλης διάρκειας (long-form) και αυτόματης μετατροπής του σε στοχευμένα highlight reels, προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές (aspect ratio) του YouTube Shorts και του Instagram Reels. Μαζική επεξεργασία εικόνας (Batch Processing): Εισαγωγή πολλαπλών ακατέργαστων φωτογραφιών από μια καμπάνια και εφαρμογή ενιαίου οπτικού στυλ, διόρθωσης χρωμάτων και δημιουργίας ρεαλιστικών μακετών (mockups) συσκευασιών ή προϊόντων.

Εισαγωγή πολλαπλών ακατέργαστων φωτογραφιών από μια καμπάνια και εφαρμογή ενιαίου οπτικού στυλ, διόρθωσης χρωμάτων και δημιουργίας ρεαλιστικών μακετών (mockups) συσκευασιών ή προϊόντων. Παραγωγικότητα εγγράφων (Document Formatting): Τροφοδότηση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) ή συνόλων δεδομένων και άμεση παραγωγή επαγγελματικών εγγράφων PDF, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενημερωτικά γραφήματα (infographics), προϊοντικούς καταλόγους και διαπιστευτήρια εκδηλώσεων (event badges).

Τροφοδότηση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) ή συνόλων δεδομένων και άμεση παραγωγή επαγγελματικών εγγράφων PDF, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενημερωτικά γραφήματα (infographics), προϊοντικούς καταλόγους και διαπιστευτήρια εκδηλώσεων (event badges). Απρόσκοπτη συνέχεια (Workflow Continuity): Απευθείας διασύνδεση με το οικοσύστημα του Creative Cloud για τη διατήρηση του ιστορικού επεξεργασίας, επιτρέποντας την εκ νέου διαχείριση των αρχείων μέσω των κανονικών desktop εφαρμογών.

Η μεθοδολογία με την οποία το plugin μεταφράζει τις προτροπές των χρηστών σε τεχνικές ενέργειες βασίζεται στην προηγμένη υποδομή API της Adobe, με το μοντέλο Firefly να αναλαμβάνει το κύριο βάρος των παραγωγικών διεργασιών. Η έμφαση που δίνεται στη χρήση των συγκεκριμένων μοντέλων δεν είναι τυχαία, καθώς η Adobe εγγυάται νομική και εμπορική ασφάλεια για όλα τα παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό για τις διαφημιστικές εταιρείες και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες. Το plugin ανταποκρίνεται με δυναμικό τρόπο στις απαιτήσεις της εκάστοτε εντολής επιλέγοντας αυτόματα το κατάλληλο εργαλείο από το οικοσύστημα, καταργώντας την ανάγκη του χρήστη να γνωρίζει ποια ακριβώς εφαρμογή εξυπηρετεί την κάθε λειτουργία.

Διαθεσιμότητα

Η αναβάθμιση του οικοσυστήματος του ChatGPT με το νέο plugin της Adobe καθίσταται άμεσα διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβάνοντας φυσικά την ελληνική αγορά χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι Έλληνες δημιουργοί και τα εγχώρια agencies μπορούν να εντοπίσουν και να εγκαταστήσουν την επέκταση μέσα από το επίσημο Plugin Store της OpenAI.