Σύνοψη

Το Lockdown Mode καθίσταται πλέον διαθέσιμο σε όλους τους λογαριασμούς ChatGPT (Free, Go, Plus, Pro και Business).

Ενεργοποιείται μέσα από τις ρυθμίσεις ασφαλείας (Settings > Security) για την αποτροπή διαρροής δεδομένων.

Απενεργοποιεί τη ζωντανή περιήγηση στον ιστό, το Deep Research, το Agent Mode και τη δικτυακή λήψη αρχείων μέσω Canvas.

Εισάγεται η λειτουργία Active Sessions για διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών και απομακρυσμένη αποσύνδεση.

Στόχος της αναβάθμισης είναι η προστασία του χρήστη από κακόβουλες επιθέσεις (prompt injections) που αποσκοπούν στην υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για εκατομμύρια χρήστες καθημερινά. Η OpenAI προχωρά στην καθολική διάθεση του Lockdown Mode (Λειτουργία Κλειδώματος) για το ChatGPT, επεκτείνοντας ένα χαρακτηριστικό που μέχρι πρότινος αφορούσε αποκλειστικά εξειδικευμένες ομάδες ασφαλείας και εταιρικά στελέχη. Πλέον, οποιοσδήποτε χρήστης στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ανεξάρτητα από τον τύπο της συνδρομής του, μπορεί να θωρακίσει τον λογαριασμό του απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Πώς λειτουργεί το Lockdown Mode στην πράξη

Η αρχική ανακοίνωση της λειτουργίας τον Φεβρουάριο του 2026 εστίαζε σε χρήστες με αυστηρές απαιτήσεις ιδιωτικότητας. Σήμερα, η ενεργοποίηση του Lockdown Mode γίνεται άμεσα μέσω της διαδρομής Settings > Security στην εφαρμογή ή την web έκδοση του ChatGPT. Με την ενεργοποίησή του, η πλατφόρμα υιοθετεί μια αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά την επικοινωνία με εξωτερικούς διακομιστές.

Το σύστημα αποκόπτει την πρόσβαση σε δυναμικά δεδομένα ιστού. Η ζωντανή περιήγηση στο διαδίκτυο περιορίζεται στην ανάγνωση προσωρινά αποθηκευμένου περιεχομένου, με αποτέλεσμα τα δεδομένα αναζήτησης να είναι ενδεχομένως μη επικαιροποιημένα.

Επιπλέον, εργαλεία εντατικής ανάλυσης όπως το Deep Research και το Agent Mode τίθενται εκτός λειτουργίας. Οι προγραμματιστές που βασίζονται στο Canvas για τη δημιουργία κώδικα θα διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν πλέον να εγκρίνουν κώδικα που απαιτεί δικτυακή πρόσβαση, ενώ μπλοκάρεται και η αυτόματη λήψη αρχείων από το ChatGPT. Η επεξεργασία αρχείων συνεχίζει να εκτελείται κανονικά, μόνο όμως για τα αρχεία που ο χρήστης ανεβάζει χειροκίνητα.

Η αρχιτεκτονική προστασίας από τα Prompt Injections

Οι επιθέσεις prompt injection περιλαμβάνουν την εισαγωγή κρυφών οδηγιών μέσα σε κείμενα ή αρχεία που επεξεργάζεται το γλωσσικό μοντέλο, με σκοπό να παρακάμψουν τους κανόνες ασφαλείας και να εξαγάγουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε εξωτερικούς διακομιστές. Το Lockdown Mode δεν εμποδίζει τεχνικά το ChatGPT από το να "διαβάσει" την κακόβουλη εντολή αν αυτή βρίσκεται κρυμμένη μέσα σε ένα αρχείο PDF. Αυτό που επιτυγχάνει, είναι η ακύρωση της ικανότητας του συστήματος να επικοινωνήσει με το διαδίκτυο για να παραδώσει αυτά τα δεδομένα. Λειτουργεί ως ένας μηχανισμός απομόνωσης που ενισχύει την άμυνα σε επίπεδο δικτύου.

Νέο εργαλείο διαχείρισης Active Sessions

Μαζί με το Lockdown Mode, η OpenAI ενσωματώνει σε όλους τους λογαριασμούς το χαρακτηριστικό των Active Sessions. Οι χρήστες μπορούν πλέον να ελέγχουν ακριβώς από ποιες συσκευές και τοποθεσίες είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός τους, μια θεμελιώδης λειτουργία διαχείρισης ταυτότητας (identity management) που απουσίαζε από την πλατφόρμα.

Ο πίνακας ελέγχου των Active Sessions προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες:

Ταυτοποίηση συσκευής και browser: Αναγνώριση του υλικού και του λογισμικού που έχει πρόσβαση στον λογαριασμό.

Αναγνώριση του υλικού και του λογισμικού που έχει πρόσβαση στον λογαριασμό. Πλαίσιο εφαρμογής (App Context): Διευκρινίζεται αν η σύνδεση προέρχεται από την κεντρική εφαρμογή ChatGPT, το Codex ή την πλατφόρμα API.

Διευκρινίζεται αν η σύνδεση προέρχεται από την κεντρική εφαρμογή ChatGPT, το Codex ή την πλατφόρμα API. Κατά προσέγγιση τοποθεσία: Γεωγραφικά δεδομένα βάσει IP (π.χ. Αθήνα, Ελλάδα).

Γεωγραφικά δεδομένα βάσει IP (π.χ. Αθήνα, Ελλάδα). Χρονοσήμανση: Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας σύνδεσης.

Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας σύνδεσης. Διαχείριση Εμπιστοσύνης: Δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας συσκευής ως αξιόπιστης (trusted device).

Μέσω αυτής της καρτέλας, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης (log out) σε συσκευές που δεν αναγνωρίζει ο χρήστης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν καλύπτει λογαριασμούς οργανισμών που χρησιμοποιούν συστήματα Single Sign-On (SSO, SAML ή OIDC), όπου η διαχείριση εναπόκειται κεντρικά στο τμήμα IT.