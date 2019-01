Dark mode σύντομα και στον Chrome browser για συσκευές Android

Μόλις χτες κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Google ετοιμάζει ένα καθολικό dark mode που θα ενεργοποιείται από το μενού των ρυθμίσεων της επόμενης μεγάλης έκδοσης του Android OS (Android Q ή Google OS), αλλά μέχρι τότε θα πάρουν σειρά περισσότερες υπηρεσίες της εταιρείας για να δοκιμαστεί η λειτουργία.

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα 9to5Google, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές για ενσωμάτωση dark mode στον Chrome browser για συσκευές Android και η απόδειξη βρίσκεται σε commit του πηγαίου κώδικα Chromium Gerrit.

This patch adds a build flag and an experiment flag for the dark mode experiment. It will exclude the night- resources in the build for now.