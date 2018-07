Chuwi LapBook SE: Νέα πρόταση από την εταιρεία με επεξεργαστή Intel Gemini Lake σύντομα στην αγορά

Μπορεί το Chuwi HiGame να μονοπωλεί το ενδιαφέρον για την κινέζικη εταιρεία τον τελευταίο καιρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να ασχολείται με άλλα projects. Μαθαίνουμε, λοιπόν, σήμερα ότι η εταιρεία ετοιμάζει το Chuwi LapBook SE με επεξεργαστή Intel Celeron N4100 Gemini Lake.

Το Chuwi LapBook SE διαθέτει οθόνη 13.3” IPS, πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό, λεπτη και ελαφριά κατασκευή από κράμα αλουμινίου (διαστάσεις 317 x 215 x 15.9mm και βάρος 1.51kg), ενώ ο quad-core επεξεργαστής Intel Gemini Lake είναι χρονισμένος στα 2.4GHz και προσφέρει 30% μεγαλύτερη απόδοση από τους Apollo Lake.

Το chipset είναι κατασκευασμένο με τη διαδικασία 14nm Goldmont Plus και ενσωματώνει επεξεργαστή γραφικών Intel Graphics 600 GPU χρονισμένο στα 700MHz με δυνατότητα αναπαραγωγής 4K video. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος, αλλά αναμένεται ότι θα έχουμε όλες τις πληροφορίες πολύ σύντομα.

Αν σας ενδιαφέρουν οι συσκευές της Chuwi, τότε καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι τρέχει εκπτωτική ενέργεια για το Chuwi Hi9 Air στο κατάστημα Gearbest σε τιμή €175.20, για το Chuwi GBox στο κατάστημα Aliexpress σε τιμή €182.64.

Besides, it’s easy to carry around whether on a business trip or goes for travelling. How much gigabyte of RAM and storage would you expect ?

