Claude Fable 5: Επίσημη κυκλοφορία του νέου AI μοντέλου που ξεπερνά το OpenAI GPT-5.5

Σύνοψη

Η Anthropic προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία του Claude Fable 5, του πλέον εξελιγμένου AI μοντέλου της, το οποίο ξεπερνά σε μετρήσεις (benchmarks) το ανταγωνιστικό GPT-5.5 της OpenAI.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται ιεραρχικά πάνω από την προηγούμενη σειρά μοντέλων Opus, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις στην ανάλυση οπτικών δεδομένων (vision) και στον προγραμματισμό (software engineering).

Για λόγους ασφαλείας, δημιουργήθηκε ένας δυναμικός μηχανισμός δρομολόγησης. Κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη βιολογία, τη χημεία ή την κυβερνοασφάλεια μεταφέρονται αυτόματα και διεκπεραιώνονται από το παλαιότερο Claude Opus 4.8 (συμβαίνει σε λιγότερο από το 5% των συνολικών αιτημάτων).

Η εταιρεία λανσάρει παράλληλα το Claude Mythos 5, μια έκδοση χωρίς τους περιορισμούς του Fable 5, αποκλειστικά διαθέσιμη σε μεγάλους οργανισμούς μέσω του Project Glasswing.

Το κόστος πρόσβασης (API) ορίζεται στα $10 ανά εκατομμύριο input tokens και $50 ανά εκατομμύριο output tokens, μια μείωση της τάξης του 50% σε σύγκριση με την αρχική έκδοση Preview του Απριλίου.

Τροποποιείται η πολιτική απορρήτου: Τα δεδομένα χρηστών θα διατηρούνται πλέον υποχρεωτικά για 30 ημέρες προκειμένου να αναλύονται κυβερνοεπιθέσεις, αλλά δεν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μελλοντικών LLMs.

Η Anthropic ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του Claude Fable 5, του πιο προηγμένου Large Language Model (LLM) που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η εταιρεία. Το μοντέλο, το οποίο τον περασμένο Απρίλιο είχε παρουσιαστεί με την κωδική ονομασία Claude Mythos Preview και ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών παγκοσμίως, τίθεται πλέον στη διάθεση του ευρύτερου κοινού, των προγραμματιστών και των επιχειρήσεων.

Στόχος της περιόδου κλειστής δοκιμής ήταν η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας. Η πολυπλοκότητα και η βαθιά κατανόηση του μοντέλου γύρω από κρίσιμους τομείς επέβαλαν στην ερευνητική ομάδα την αποφυγή μιας άμεσης, μαζικής διάθεσης, προκειμένου να αποτραπεί η κακόβουλη χρήση.

Τα τεχνικά πλεονεκτήματα του Claude Fable 5 απέναντι στο GPT-5.5

Το Claude Fable 5 τοποθετείται πλέον στην κορυφή της κατηγορίας "frontier models", ξεπερνώντας συστηματικά το OpenAI GPT-5.5 στα βασικά διεθνή benchmarks. Προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στην παραγωγή και διόρθωση κώδικα, στην ανάλυση οπτικών δεδομένων, και στην εκτέλεση αυτόνομων εργασιών μεγάλης διάρκειας, εκτοπίζοντας τη σειρά Opus από την κορυφή του χαρτοφυλακίου της Anthropic.

Τα στοιχεία που καθιστούν το νέο μοντέλο σημεία αναφοράς συνοψίζονται στα εξής:

Ανάλυση Οπτικών Δεδομένων (Vision SOTA): Το Fable 5 καταγράφει την υψηλότερη ακρίβεια παγκοσμίως στην αναγνώριση και επεξεργασία σύνθετων οπτικών πληροφοριών.

Το Fable 5 καταγράφει την υψηλότερη ακρίβεια παγκοσμίως στην αναγνώριση και επεξεργασία σύνθετων οπτικών πληροφοριών. Αυτόνομη Επεξεργασία: Ικανότητα εκτέλεσης μακροχρόνιων αυτόνομων λειτουργιών, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Ικανότητα εκτέλεσης μακροχρόνιων αυτόνομων λειτουργιών, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση. Software Engineering: Παράγει, ελέγχει και βελτιστοποιεί σύνθετες αρχιτεκτονικές λογισμικού με σημαντικά μειωμένο ποσοστό ψευδαισθήσεων σε σχέση με προγενέστερα μοντέλα.

Δυναμική ασφάλεια: Η μετάβαση στο Claude Opus 4.8

Η Anthropic ενσωματώνει έναν πρωτοποριακό μηχανισμό δυναμικής δρομολόγησης. Εάν το Claude Fable 5 ανιχνεύσει ερωτήματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, τη χημεία, τη βιολογία ή τη συμπίεση μοντέλων, η διεργασία μεταφέρεται αυτόματα στο παλαιότερο Claude Opus 4.8. Το σύστημα αυτό ενεργοποιείται σε λιγότερο από το 5% των συνολικών συνεδριών.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει τεράστια υπολογιστική ισχύ στους απλούς χρήστες, αποκλείοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα χρήσης του μοντέλου για την παραγωγή βιολογικών απειλών ή την ανάπτυξη εξελιγμένων επιθέσεων zero-day. Όταν το σύστημα αναγνωρίζει red flags στο input του χρήστη, αναθέτει σιωπηλά το ερώτημα στο Opus 4.8, το οποίο φέρει αυστηρότερους και πιο συμβατικούς περιορισμούς, διασφαλίζοντας την αποτροπή παραγωγής επικίνδυνων δεδομένων χωρίς να διακόπτει απότομα την εμπειρία χρήσης.

Claude Mythos 5 και Project Glasswing για επιχειρήσεις

Το Claude Mythos 5 διαθέτει ακριβώς την ίδια τεχνική αρχιτεκτονική και εκπαίδευση με το Fable 5, ωστόσο λειτουργεί χωρίς τους ενσωματωμένους περιορισμούς. Απευθύνεται αποκλειστικά σε μεγάλους οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα σε κρίσιμους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια και η βιολογία.

Η πρόσβαση στο εν λόγω μοντέλο παρέχεται αρχικά μέσω του Project Glasswing. Πρόκειται για ένα κλειστό πρόγραμμα αδειοδότησης για επιχειρήσεις που πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ελέγχου. Η Anthropic έχει σχεδιάσει τη σταδιακή επέκταση της πρόσβασης στο Mythos 5 μέσω ενός ευρύτερου προγράμματος αξιόπιστης πρόσβασης, ώστε εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και κυβερνητικοί οργανισμοί να αξιοποιήσουν τις ισχυρότερες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας που διαθέτει αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε μοντέλο AI στον κόσμο.

Πολιτική απορρήτου και διατήρηση δεδομένων

Η Anthropic εφαρμόζει πλέον έναν υποχρεωτικό κανόνα διατήρησης της κίνησης δεδομένων για 30 ημέρες, τόσο για πελάτες πρώτου όσο και τρίτου βαθμού. Η εταιρεία δεσμεύεται ρητά πως τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση νέων AI μοντέλων.

Ο κύριος λόγος πίσω από αυτή τη σημαντική αλλαγή πολιτικής είναι η ανάγκη θωράκισης της πλατφόρμας απέναντι σε πολύπλοκες επιθέσεις. Αποθηκεύοντας προσωρινά τα logs για έναν μήνα, οι ομάδες ασφαλείας της Anthropic μπορούν να αναλύουν μοτίβα επιθέσεων (jailbreaks, prompt injections) και να ερευνούν τυχόν περιστατικά παραβιάσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (GDPR), δεδομένου ότι η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αυστηρά στους σκοπούς ελέγχου και κυβερνοασφάλειας.