Clutch: Το νέο open-world racing game από τους δημιουργούς του Forza Horizon

Η Maverick Games, το στούντιο ανάπτυξης που ιδρύθηκε από τον πρώην Creative Director της σειράς Forza Horizon, Mike Brown, προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Clutch. Το συγκεκριμένο project στοχεύει να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στην αγορά των open-world racing παιχνιδιών, προσφέροντας έναν συνδυασμό αφηγηματικού campaign, εκτενούς παραμετροποίησης και multiplayer δράσης. Αναπτύσσεται σε προσαρμοσμένη έκδοση της Unreal Engine 5 με ανεξάρτητο σύστημα φυσικής, θέτοντας ως βασικό πυλώνα το κορυφαίο car customization.

Ο Mike Brown, μαζί με αρκετούς πρώην προγραμματιστές της Playground Games, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν τίτλο που θα εξελίξει τη φόρμουλα των ανοιχτών κόσμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Maverick Games έχει συγκεντρώσει επαγγελματίες με δεκαετίες εμπειρίας στη δημιουργία AAA τίτλων και η αποστολή τους είναι να ωθήσουν το είδος μπροστά, προσφέροντας ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό άλμα στους μηχανισμούς οδήγησης.

Το στούντιο αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε από την κορυφαία σειρά του Xbox, αλλά απαλλάσσεται από τους περιορισμούς των υφιστάμενων franchises, στοχεύοντας σε ένα κοινό που αναζητά περισσότερη ελευθερία και διαφορετικό ύφος, πιο κοντά στις ρίζες της street racing κουλτούρας.

Αντίθετα με τις τυπικές λίστες αγώνων πολλών σύγχρονων sim-cade, το Clutch ενσωματώνει ένα δομημένο αφηγηματικό στοιχείο. Η πλοκή ακολουθεί δύο αδέλφια, τα οποία χαρακτηρίζονται ως φαινόμενα της οδήγησης. Ο αντικειμενικός τους σκοπός είναι να εισέλθουν και να κυριαρχήσουν σε ένα ιστορικό και εξαιρετικά απαιτητικό πρωτάθλημα οδήγησης με την ονομασία R1K.

Η δομή του παιχνιδιού, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή. Παράλληλα με το νόμιμο, κλειστό πρωτάθλημα R1K, λειτουργεί ένα παράνομο driving club. Αυτή η διπλή φύση επιτρέπει στους παίκτες να βιώσουν την πλήρη κλίμακα του open-world sandbox. Η εξερεύνηση, η ανακάλυψη μυστικών περιοχών και η συμμετοχή σε παράνομους αγώνες συνοδεύεται από μηχανισμούς διαφυγής και δυναμικών καταδιώξεων από την αστυνομία. Οι μηχανισμοί αυτοί απαιτούν ευελιξία, στρατηγική χρήση του περιβάλλοντος και άμεση απόκριση από το όχημα.

Η τεχνολογική βάση του Clutch στηρίζεται σε μια βαθιά τροποποιημένη έκδοση της Unreal Engine 5. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει κορυφαία γεωμετρία (Nanite), δυναμικό φωτισμό σε πραγματικό χρόνο (Lumen) και εξαιρετικά λεπτομερή περιβάλλοντα που αντιδρούν στην αλλαγή της ώρας και των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, το κρισιμότερο στοιχείο για την επιτυχία ενός racing τίτλου παραμένει η αίσθηση του ελέγχου.

Η Unreal Engine προσφέρει το σύστημα Chaos Physics, το οποίο αν και ικανό, συχνά δεν επαρκεί για τις αυστηρές απαιτήσεις εξομοίωσης πρόσφυσης ελαστικών, ανάρτησης και αεροδυναμικής σε επίπεδο AAA racing. Η απόφαση της Maverick Games να δημιουργήσει ένα custom σύστημα φυσικής υποδηλώνει την πρόθεση υπολογισμού προηγμένων παραμέτρων, όπως το tire slip angle, το weight transfer κατά το φρενάρισμα και η κατανομή ροπής. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο οδήγησης καλείται να ισορροπήσει την άμεση απόκριση με την αναλυτική ανατροφοδότηση, μεταφέροντας τις ανωμαλίες της ασφάλτου ή την απότομη απώλεια πρόσφυσης απευθείας στα χέρια του παίκτη.

Η ομάδα ανάπτυξης δηλώνει ρητά πως το Clutch θα αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στο car customization, με τις παρεμβάσεις να μην περιορίζονται μόνο σε επιφανειακές αλλαγές χρωμάτων ή απλή προσθήκη αεροτομών. Το σύστημα επιτρέπει αναλυτικό tuning των μηχανικών μερών που επηρεάζουν άμεσα το performance index του οχήματος, καθιστώντας κάθε αυτοκίνητο απολύτως μοναδικό.

Το Clutch θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027 σε PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC.