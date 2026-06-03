Control Resonant: Η Remedy αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας

Μετά τη μακροχρόνια αναμονή από την κυκλοφορία του αρχικού τίτλου το 2019, η Remedy Entertainment επιβεβαίωσε την άφιξη του Control Resonant μέσα από το πρόσφατο State of Play. Το νέο trailer δεν εστίασε απλώς στην ημερομηνία, αλλά αποκάλυψε την ριζική αλλαγή κατεύθυνσης τόσο σε επίπεδο σεναρίου όσο και βασικών μηχανισμών gameplay.

Το Control Resonant μεταφέρει την πλοκή εκτός των ορίων του Oldest House. Οι δυνάμεις των Hiss, σε συνδυασμό με μια νέα, καταστροφική μορφή συντονισμού (resonance), έχουν διαφύγει στο κέντρο του Μανχάταν και το Federal Bureau of Control (FBC) αδυνατεί να περιορίσει την απειλή. Η Jesse Faden έχει εξαφανιστεί εντός του Oldest House στην προσπάθεια της να απομονώσει τον κίνδυνο, αναγκάζοντας το Bureau να απελευθερώσει τον αδερφό της, Dylan Faden.

Ο Dylan, πρώην πειραματόζωο του FBC, καλείται να λειτουργήσει ως το απόλυτο παραφυσικό όπλο. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Remedy, η σχέση μεταξύ των δύο αδερφών αποτελεί τον βασικό άξονα της αφήγησης. Αν και η Jesse διατηρεί κεντρική παρουσία στην εξέλιξη της ιστορίας, ο παίκτης ελέγχει αποκλειστικά τον Dylan, προσπαθώντας να διατηρήσει την ανθρωπιά του απέναντι στις ίδιες τις δυνάμεις που καταναλώνει.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο Control Resonant εντοπίζεται στον πυρήνα του gameplay. Η Remedy εγκαταλείπει τη γραμμική λογική του Third-Person Shooter για χάρη ενός καθαρόαιμου Action RPG. Ο παίκτης έχει πλέον πλήρη έλεγχο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του Dylan μέσα από ένα λεπτομερές σύστημα progression.

Το περιβάλλον του Μανχάταν δεν ακολουθεί τους νόμους της φυσικής. Στη ζώνη West Incursion Zone, οι δρόμοι μπορεί να αναστραφούν πλήρως ή οι οροφές των κτιρίων να λειτουργήσουν ως κάθετες γέφυρες. Ο πρωταγωνιστής έχει τη δυνατότητα να περπατήσει σε αυτές τις επιφάνειες, αναγκάζοντας τον παίκτη να επαναπροσδιορίσει την αντίληψή του για τον τρισδιάστατο χώρο και να βρει νέα μονοπάτια μάχης ή διαφυγής. Ο χάρτης δεν ακολουθεί τη δομή ενός παραδοσιακού open-world, αλλά χωρίζεται σε τεράστιες, διακριτές περιοχές γεμάτες προαιρετικές ανακαλύψεις, World Quests και κρυφές μάχες.

Οι κύριοι εχθροί, ονομαζόμενοι Resonants, είναι πρώην φορείς μεγάλης δύναμης, πλέον αλλοιωμένοι από την κοσμική απειλή. Η εξόντωση τους είναι απαραίτητη, καθώς κάθε νίκη έναντι ενός Resonant ξεκλειδώνει μια νέα παραφυσική ικανότητα για τον Dylan, δημιουργώντας έναν άμεσο κύκλο ανταμοιβής και εξέλιξης του χαρακτήρα.

Για τους κατόχους PC, η Remedy έδωσε στη δημοσιότητα τις επίσημες απαιτήσεις συστήματος. Ο τίτλος βασίζεται στη μηχανή γραφικών Northlight Engine, η οποία παραδοσιακά απαιτεί ισχυρό hardware για την απόδοση των physics και του ray tracing.

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 / 11 (64-bit)

Windows 10 / 11 (64-bit) Επεξεργαστής: Intel Core i5-8500 ή AMD αντίστοιχος (Ελάχιστες) / Ryzen 7 3700X ή Intel αντίστοιχος (Προτεινόμενες)

Intel Core i5-8500 ή AMD αντίστοιχος (Ελάχιστες) / Ryzen 7 3700X ή Intel αντίστοιχος (Προτεινόμενες) Μνήμη RAM: 16 GB

16 GB Κάρτα Γραφικών: NVIDIA GeForce GTX 1070 ή AMD Radeon RX 5600 XT 6GB (Ελάχιστες)

NVIDIA GeForce GTX 1070 ή AMD Radeon RX 5600 XT 6GB (Ελάχιστες) Αποθηκευτικός Χώρος: 100 GB διαθέσιμου χώρου

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο New Game Plus, καθώς το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο για πολλαπλά playthroughs. Οι παίκτες διατηρούν τα Aberrant upgrades, τους πόρους, τις ικανότητες και τα artifacts που έχουν ξεκλειδώσει. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου, ο κόσμος του Μανχάταν προσαρμόζεται ανάλογα, αυξάνοντας τη δυσκολία των εχθρών, αλλάζοντας τη δομή των αναμετρήσεων και ξεκλειδώνοντας ένα τέταρτο artifact slot για ακόμα πιο περίπλοκα combat builds.

Το Control Resonant κυκλοφορεί παγκοσμίως στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 για PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC (μέσω Steam και Epic Games Store), ενώ θα είναι διαθέσιμο την πρώτη ημέρα στο GeForce NOW. Η έκδοση για Mac (μέσω App Store και Steam) θα ακολουθήσει αργότερα, ενώ οι χρήστες που θα προπαραγγείλουν την Digital Deluxe Edition εξασφαλίζουν 48 ώρες πρόωρης πρόσβασης (από τις 22 Σεπτεμβρίου).