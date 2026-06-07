CONTROL Resonant: Νέο trailer και περισσότερεςι λεπτομέρειες για το sequel

Η Remedy Entertainment προχώρησε στην αποκάλυψη ενός νέου trailer για το CONTROL Resonant στο πλαίσιο του Summer Games Fest παρουσιάζοντας το Paranatural Manhattan Trailer. Το πολυαναμενόμενο sequel έρχεται για να συνεχίσει την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του προκατόχου του, επεκτείνοντας τους ορίζοντες του franchise τόσο σε επίπεδο σεναρίου όσο και σε κλίμακα κόσμου, διατηρώντας ταυτόχρονα το χαρακτηριστικό μυστήριο και την ιδιαίτερη αισθητική του στούντιο.

Η έκδοση του παιχνιδιού γίνεται από την ίδια τη Remedy Entertainment, ωστόσο αξιοσημείωτη είναι η στρατηγική συνεργασία με την Annapurna Pictures, η οποία συμμετέχει ενεργά στη συγχρηματοδότηση και τη συμπαραγωγή του τίτλου. Αυτή η σύμπραξη υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του project και την πρόθεση των δημιουργών να προσφέρουν μια κινηματογραφική, άρτια εμπειρία.

Το νέο trailer, με την αφήγηση της Emily Pope—η οποία επιστρέφει ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Federal Bureau of Control (FBC)—αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική κλίμακα περιβάλλοντος. Ενώ το αρχικό παιχνίδι περιόριζε τη δράση στους κλειστοφοβικούς και αρχιτεκτονικά δαιδαλώδεις διαδρόμους του Oldest House, το CONTROL Resonant μεταφέρει τη δράση σε μια παραμορφωμένη εκδοχή της Νέας Υόρκης (Paranatural Manhattan).

Ο παίκτης αυτή τη φορά ελέγχει τον Dylan Faden, τον αδερφό της Jesse Faden, και καλείται να συνεργαστεί στενά με την Emily Pope. Το περιβάλλον του Manhattan περιγράφεται από τη Remedy ως το μεγαλύτερο και πλουσιότερο που έχει κατασκευάσει ποτέ το στούντιο.

Κύρια στοιχεία του νέου κόσμου

Open-ended Sandbox Δομή: Ο χάρτης δεν ακολουθεί αυστηρά γραμμική πορεία, επιτρέποντας στους παίκτες να επιλέξουν τον τρόπο και τον ρυθμό με τον οποίο θα προσεγγίσουν τις αποστολές τους.

Ο χάρτης δεν ακολουθεί αυστηρά γραμμική πορεία, επιτρέποντας στους παίκτες να επιλέξουν τον τρόπο και τον ρυθμό με τον οποίο θα προσεγγίσουν τις αποστολές τους. Ποικιλομορφία Biomes: Ο κόσμος χωρίζεται σε ξεχωριστές ζώνες. Κάποιες βρίσκονται πάνω από το έδαφος, άλλες βαθιά κάτω από αυτό, ενώ ορισμένες υπάρχουν σε διαστάσεις αόρατες στο ανθρώπινο μάτι.

Ο κόσμος χωρίζεται σε ξεχωριστές ζώνες. Κάποιες βρίσκονται πάνω από το έδαφος, άλλες βαθιά κάτω από αυτό, ενώ ορισμένες υπάρχουν σε διαστάσεις αόρατες στο ανθρώπινο μάτι. Μοναδικές Φατρίες: Κάθε περιοχή (biome) φιλοξενεί συγκεκριμένους εχθρούς με μοναδικές συμπεριφορές, απαιτώντας διαφορετική στρατηγική προσέγγισης.

Κάθε περιοχή (biome) φιλοξενεί συγκεκριμένους εχθρούς με μοναδικές συμπεριφορές, απαιτώντας διαφορετική στρατηγική προσέγγισης. Περιεχόμενο και Δραστηριότητες: Πέρα από τις κύριες αποστολές του σεναρίου, ο τίτλος περιλαμβάνει δυναμικά boss fights, απαιτητικούς γρίφους και side quests, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κυνήγι επικίνδυνων Altered Items.

Παρά την εξωστρέφεια του νέου χάρτη, οι βετεράνοι της σειράς θα ικανοποιηθούν από την επιβεβαίωση πως ο τίτλος περιλαμβάνει και ολοκαίνουργια, αθέατα μέχρι σήμερα τμήματα του Oldest House. Ο Mikael Kasurinen, Creative Director του παιχνιδιού, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η ομάδα ανάπτυξης έχει επενδύσει τεράστιους πόρους στο "world building", προσπαθώντας να συνδυάσει την ατμόσφαιρα του πρώτου τίτλου με μια εντελώς νέα εμπειρία εξερεύνησης.

Η Remedy Entertainment παραδοσιακά δίνει τεράστια έμφαση στη μουσική επένδυση των παιχνιδιών της (όπως είδαμε πρόσφατα και στο Alan Wake 2). Το trailer επενδύεται μουσικά από το αποκλειστικό κομμάτι Manalan Mailla, το οποίο ερμηνεύει η Φινλανδή ethno-pop καλλιτέχνιδα Vilma Jää.

Το τραγούδι, γραμμένο ειδικά για το CONTROL Resonant από τους Teemu Brunila, Jurek και την ίδια την Jää, αντλεί έμπνευση από τη φινλανδική παράδοση (runonlaulu). Όπως εξηγεί η ερμηνεύτρια, το κομμάτι συνδυάζει ετεροφωνικά χορωδιακά μέρη, παραδοσιακά καλέσματα και μοντέρνα παραγωγή. Η μουσική αυτή προσέγγιση συνάδει απόλυτα με το αλλόκοτο, παραφυσικό ύφος του παιχνιδιού. Για τους ενδιαφερόμενους, το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming (Spotify, Apple Music).

Το CONTROL Resonant θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος για PlayStation 5, Xbox Series X|S, και PC μέσω των ψηφιακών καταστημάτων Steam και Epic Games Store, υποστηρίζοντας παράλληλα την υπηρεσία cloud gaming GeForce NOW. Η έκδοση για Mac (μέσω App Store και Steam) έχει προγραμματιστεί για κυκλοφορία αργότερα μέσα στο ίδιο έτος. Οι προπαραγγελίες για τις φυσικές και ψηφιακές εκδόσεις του παιχνιδιού έχουν ήδη ξεκινήσει.