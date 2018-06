Διαθέσιμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υπηρεσία ελέγχου χρήσης των mobile data – αποκλειστικά από την COSMOTE

Μέσω της δωρεάν υπηρεσίας COSMOTE My Internet , οι συνδρομητές συμβολαίου που βρίσκονται εντός Ε.Ε., ενημερώνονται αυτόματα με SMS στο κινητό τους, όταν καταναλώσουν τα MB του προγράμματός τους (φτάνοντας στο 80% και στη συνέχεια στο 100%). Παράλληλα, με την κατανάλωση όλων των data, διακόπτεται η δυνατότητα πλοήγησης, για να αποφευχθεί τυχόν επιπλέον χρέωση. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα GIGA NOW ή να πλοηγηθούν με χρέωση ανά MB.

Η COSMOTE διαθέτει πρώτη τη δυνατότητα για αποφυγή επιπλέον χρεώσεων από χρήση mobile data στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για ανανέωση των MB με τα πακέτα GIGA NOW . Μέσω της υπηρεσίας COSMOTE My Internet , οι συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες, θα μπορούν πλέον να ελέγχουν τα mobile data που καταναλώνουν, σαν να βρίσκονται στην Ελλάδα.

