Coyote vs. Acme: Νέο teaser σατιρίζει το Avengers Doomsday και ανακοινώνει πρεμιέρα τον Αύγουστο

Το Coyote vs. Acme απέκτησε νέο teaser trailer το οποίο σατιρίζει ανοιχτά την προώθηση του Avengers: Doomsday. Με τον Bugs Bunny στον ρόλο του μυστηριώδους πληροφοριοδότη, το video διακωμωδεί τις συνεχείς διαρροές της Marvel. Η live-action/animation παραγωγή με τους John Cena και Will Forte κυκλοφορεί επίσημα στις 28 Αυγούστου από την Ketchup Entertainment.

Στο νέο teaser, ο Bugs Bunny αναλαμβάνει τον ρόλο του "top-secret source". Αν και η σιλουέτα του παραμένει στο σκοτάδι, δημιουργώντας ένα κωμικό πέπλο μυστηρίου, η χαρακτηριστική φωνή του είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Ο διάσημος χαρακτήρας των Looney Tunes επιβεβαιώνει την επιστροφή του αγαπημένου franchise στη μεγάλη οθόνη, διακωμωδώντας την κουλτούρα των "leakers" που κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πραγματική ιστορία πίσω από το Coyote vs. Acme είναι μάλλον πιο δραματική από την πλοκή της ίδιας της ταινίας. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε κανονικά, όμως το 2023 η Warner Bros. Discovery αποφάσισε να τη θέσει οριστικά στο αρχείο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη αυστηρά για φορολογικούς λόγους, ακολουθώντας την αμφιλεγόμενη εταιρική τακτική του CEO David Zaslav. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτρέπει στα στούντιο να δηλώσουν μια ολοκληρωμένη παραγωγή ως λογιστική ζημιά, μειώνοντας τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν θα διανεμηθεί, δεν θα πουληθεί και δεν θα αποφέρει ποτέ κανένα έσοδο. Αυτή η στρατηγική είχε ήδη οδηγήσει στη διαγραφή ταινιών όπως το Batgirl και το Scoob! Holiday Haunt.

Η είδηση της ακύρωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σημαντικά ονόματα του Hollywood, χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου των οπτικών εφέ (VFX), αλλά και οι οπαδοί των Looney Tunes, εξέφρασαν την οργή τους για την εργαλειοποίηση ενός ολοκληρωμένου καλλιτεχνικού έργου χάριν βελτίωσης των λογιστικών ισολογισμών. Η διαγραφή της δουλειάς εκατοντάδων καλλιτεχνών για την εξοικονόμηση φόρων δημιουργεί ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο για τη βιομηχανία, αλλά ευτυχώς η πίεση του κοινού λειτούργησε καταλυτικά. Αντί να καταστραφεί ψηφιακά το έργο, το στούντιο δέχτηκε να το διαθέσει προς πώληση σε τρίτους.

Εδώ εμφανίστηκε η Ketchup Entertainment, η εταιρεία διανομής που ανέλαβε επίσης το The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie. Η Ketchup προχώρησε στην εξαγορά των δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας την κινηματογραφική προβολή της ταινίας και σώζοντας ένα project προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την πλήρη αφάνεια.

Το Coyote vs. Acme ακολουθεί το μοντέλο του υβριδικού κινηματογράφου (hybrid film), συνδυάζοντας live-action ηθοποιούς με τρισδιάστατο και δισδιάστατο animation υψηλής ανάλυσης. Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκεται ο Dave Green, γνωστός από το Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ταινιών με εκτεταμένη χρήση CGI. Το σενάριο βασίζεται στο εξαιρετικά δημοφιλές χιουμοριστικό άρθρο του Ian Frazier που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The New Yorker. Στην πλοκή, ο Wile E. Coyote αποφασίζει να εγκαταλείψει τις παραδοσιακές μεθόδους παγίδευσης και μηνύει νομικά την Acme Corporation για τα ελαττωματικά προϊόντα που του παρείχε επί δεκαετίες στην ατέρμονη προσπάθεια του να πιάσει τον Road Runner.

Το cast περιλαμβάνει τον Will Forte στον ρόλο του απρόθυμου δικηγόρου του Coyote. Απέναντι του, ο John Cena υποδύεται τον αδίστακτο, υψηλόβαθμο δικηγόρο υπεράσπισης της Acme και πρώην αφεντικό του χαρακτήρα του Forte, προσφέροντας το απαραίτητο star power. Η Lana Condor συμμετέχει επίσης σε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Η επίσημη πρεμιέρα του Coyote vs. Acme στους κινηματογράφους έχει οριστεί για τις 28 Αυγούστου 2026.