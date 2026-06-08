Crazy Taxi: World Tour - Ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται το 2027

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Το Crazy Taxi επιστρέφει επίσημα με τον τίτλο World Tour , υπό τη σκηνοθεσία του αρχικού δημιουργού, Kenji Kanno.

επιστρέφει επίσημα με τον τίτλο , υπό τη σκηνοθεσία του αρχικού δημιουργού, Kenji Kanno. Αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027 για PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 και τη νέα κονσόλα Nintendo Switch 2 .

για PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 και τη νέα κονσόλα . Προσθέτει για πρώτη φορά ανταγωνιστικά multiplayer modes, εκτεταμένο σύστημα παραμετροποίησης οχημάτων και πέντε ολοκαίνουργιες πόλεις.

Ενσωματώνει αυτούσια την αυθεντική Arcade εμπειρία ως ξεχωριστό mode, δίνοντας έμφαση στη νοσταλγία και το κλασικό gameplay των τελών των 90s.

Το πρώτο trailer της επιστροφής παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase, πλαισιωμένο από τον γνώριμο ήχο των The Offspring.

Η Sega επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή ενός από τα πλέον εμβληματικά franchises της βιομηχανίας του gaming. Στο πλαίσιο του Xbox Games Showcase, η ιαπωνική εταιρεία προχώρησε στην αποκάλυψη του Crazy Taxi: World Tour, του νέου κεφαλαίου στη θρυλική σειρά δράσης και arcade οδήγησης, το οποίο βρίσκεται πλέον σε τροχιά κυκλοφορίας για το 2027.

Με τον Kenji Kanno, τον αρχικό δημιουργό του παιχνιδιού, να αναλαμβάνει ξανά τα ηνία της σκηνοθεσίας, το νέο εγχείρημα υπόσχεται να διατηρήσει τον αρχικό του χαρακτήρα, ενσωματώνοντας σύγχρονους μηχανισμούς και επεκτείνοντας την οδηγική εμπειρία σε πέντε διαφορετικές μητροπόλεις ανά την υφήλιο.

Η προσέγγιση της Sega δεν εστιάζει αποκλειστικά στη στείρα αναβίωση του παρελθόντος μέσω ενός απλού remaster. Η εταιρεία επενδύει σε σημαντικές αναβαθμίσεις στον πυρήνα του gameplay, προκειμένου να καταστήσει τον τίτλο ελκυστικό και άκρως ανταγωνιστικό στα σημερινά πρότυπα της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι βασικοί πυλώνες του νέου παιχνιδιού διαμορφώνονται ως εξής:

Πέντε παγκόσμιες τοποθεσίες: Ο χάρτης επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή δυτική ακτή των ΗΠΑ (εμπνευσμένη αρχικά από το Σαν Φρανσίσκο), επιτρέποντας στους παίκτες να οδηγήσουν σε πέντε διαφορετικές διεθνείς τοποθεσίες με ξεχωριστή αρχιτεκτονική δόμηση, υψομετρικές διαφορές και εναλλακτικές διαδρομές.

Ο χάρτης επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή δυτική ακτή των ΗΠΑ (εμπνευσμένη αρχικά από το Σαν Φρανσίσκο), επιτρέποντας στους παίκτες να οδηγήσουν σε πέντε διαφορετικές διεθνείς τοποθεσίες με ξεχωριστή αρχιτεκτονική δόμηση, υψομετρικές διαφορές και εναλλακτικές διαδρομές. Ανταγωνιστικό Multiplayer: Για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, η Sega προσθέτει επίσημα modes πολλών παικτών. Αυτό επιτρέπει online αναμετρήσεις ταχύτητας, συλλογής επιβατών και εκτέλεσης ακροβατικών σε πραγματικό χρόνο απέναντι σε άλλους παίκτες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, η Sega προσθέτει επίσημα modes πολλών παικτών. Αυτό επιτρέπει online αναμετρήσεις ταχύτητας, συλλογής επιβατών και εκτέλεσης ακροβατικών σε πραγματικό χρόνο απέναντι σε άλλους παίκτες. Βαθύ σύστημα παραμετροποίησης: Τα οχήματα δεν είναι πλέον στατικά μοντέλα, καθώς οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιούν τόσο την εξωτερική αισθητική (χρώματα, ζάντες, αυτοκόλλητα) όσο και τα μηχανικά μέρη των οχημάτων, προσαρμόζοντας τα στις απαιτήσεις των εκάστοτε αποστολών.

Τα οχήματα δεν είναι πλέον στατικά μοντέλα, καθώς οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιούν τόσο την εξωτερική αισθητική (χρώματα, ζάντες, αυτοκόλλητα) όσο και τα μηχανικά μέρη των οχημάτων, προσαρμόζοντας τα στις απαιτήσεις των εκάστοτε αποστολών. Ενσωματωμένο Arcade Mode: Ως φόρος τιμής στις ρίζες της σειράς, ο τίτλος περιλαμβάνει ένα διακριτό Arcade Mode. Μέσω αυτού, το κοινό μπορεί να επιστρέψει στην αυθεντική εμπειρία του αρχικού τίτλου, διατηρώντας ακέραιη τη γεωμετρία των παλαιών χαρτών και την αυστηρή λογική των χρονικών περιορισμών.

Ο κεντρικός πρωταγωνιστής Axel επιστρέφει στην ενεργό δράση, διατηρώντας το χαρακτηριστικό επιθετικό του στυλ. Ωστόσο, η δομή του World Tour διαφοροποιείται σημαντικά από την απλή μεταφορά επιβατών. Σύμφωνα με το νέο σενάριο, ένας μυστηριώδης οδηγός προσεγγίζει τον Axel, προσφέροντάς του την ευκαιρία να μεταφέρει την καριέρα του σε διεθνές επίπεδο.

Η αποστολή αυτή συνοδεύεται από απρόσμενες προκλήσεις, καθώς ο κεντρικός χαρακτήρας καλείται παράλληλα να καταδιώξει μασκοφόρους κακοποιούς που έχουν κλέψει το προσωπικό του ταξί. Οι βασικές μηχανικές παραμένουν επικεντρωμένες στα τεράστια άλματα, στα ακραία drifts και στις τελικές ταχύτητες, όμως οι νέες εξειδικευμένες αποστολές και τα δυναμικά events μέσα στους χάρτες πολλαπλασιάζουν τις ώρες ενασχόλησης και προσδίδουν νόημα στην εξερεύνηση.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που κατέστησαν τη σειρά παγκόσμιο φαινόμενο στο Sega Dreamcast ήταν η χρήση αδειοδοτημένης μουσικής. Η επιβεβαίωση της παρουσίας των The Offspring στο επίσημο trailer του Xbox Games Showcase δεν είναι απλώς μια ακουστική λεπτομέρεια, αλλά αποτελεί στρατηγική απόφαση της ομάδας ανάπτυξης του Kenji Kanno να συνδέσει τη σύγχρονη παραγωγή με το punk-rock ηχητικό τοπίο που καθόρισε την ταυτότητα του franchise. Η διασφάλιση δικαιωμάτων για τόσο αναγνωρίσιμα μουσικά κομμάτια προϋποθέτει εξαιρετικά υψηλό προϋπολογισμό, γεγονός που καταδεικνύει την κλίμακα της συγκεκριμένης ΑΑΑ παραγωγής.

Το Crazy Taxi: World Tour θα κυκλοφορήσει το 2027 για PS5, Xbox Series X|S, PC και Nintendo Switch 2.