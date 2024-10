Cruel Intentions: Η ιδιαίτερη ταινία επιστρέφει ως τηλεοπτική σειρά μετά από 25 χρόνια

25 χρόνια από τότε που αναλωθήκαμε σε ακολασίες και περιστασιακή αιμομιξία με τη Sarah Michelle Gellar, τον Ryan Phillippe, τη Reese Witherspoon και τη Selma Blair, το Cruel Intentions επανέρχεται ως τηλεοπτική σειρά.

Η σειρά οκτώ επεισοδίων στο Prime Video σε στέλνει στις μοχθηρές αδελφότητες του Manchester College, όπου τα ετεροθαλή αδέρφια Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook του First Kill) και Lucien Belmont (Zac Burgess του Boy Swallows Universe) είναι οι βασιλιάδες της κοινωνίας. Και είναι ανθυγιεινά παθιασμένοι ο ένας με τον άλλον. Βρίσκονται σε μια αποστολή να αποπλανήσουν την κόρη του αντιπροέδρου, Annie Grover και να αναρριχηθούν στη δόξα της πανεπιστημιούπολης μετά από ένα βίαιο περιστατικό καψόνι.

Οι Sara Goodman και Phoebe Fisher, οι οποίες έχουν διασκευάσει και οι δύο τη σειρά «I Know What You Did Last Summer», είναι οι showrunners και οι σεναριογράφοι της σειράς, ενώ μαζί τους θα είναι και ο αρχικός σκηνοθέτης του Cruel Intentions, Roger Kumble, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός. Η πρωτότυπη ταινία ήταν ήδη μια διασκευή του βιβλίου του Pierre Choderlos de Laclos «Επικίνδυνες σχέσεις».

Η σειρά Cruel Intentions έρχεται στο Prime Video στις 21 Νοεμβρίου.